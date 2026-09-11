Accueil - PSG - Mercato PSG : Ibrahim Mbaye livre un regret après son départ

Malgré une intégration bien réussie dans la rotation instaurée par Luis Enrique depuis son arrivée, Ibrahim Mbaye a préféré quitter les rangs du PSG lors du dernier mercato estival. Désormais transféré à Aston Villa, l’attaquant de 18 ans nourrit quelques regrets.

Ibrahim Mbaye se « mettait une certaine pression » au PSG

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Transféré à Aston Villa dans les dernières heures du mercato estival, Ibrahim Mbaye est revenu sur son départ du Paris Saint-Germain. Pur produit du centre de formation du club de la capitale, le jeune reconnaît s’être mis un peu trop la pression au sein de l’effectif de Luis Enrique.

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À la faveur d’une longue interview accordée à la chaîne YouTube Cheikh Footstyle, le jeune ailier reconnaît avoir parfois compliqué lui-même sa situation en se mettant une pression excessive face à la concurrence présente dans son secteur de jeu.

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« Au PSG, ça ne se passait pas forcément comme je le voulais. Je me mettais une certaine pression qu’il ne fallait pas avoir. Je voyais les grands joueurs comme Ousmane (Dembélé) qui est Ballon d’Or, Kvara, Désiré (Doué), Bradley (Barcola), Gonçalo (Ramos), Lee Kang-In… de grands attaquants. Je me disais: ‘Il faut que je fasse mieux qu’eux.’ Mais ce n’est pas une pression qu’il faut avoir », a confié Ibrahim Mbaye, avant d’ajouter : « mais il faut apprendre d’eux. Plus tu t’entraînes avec eux, plus tu joues avec eux, plus tu vas comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas avant. »

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Transféré à Aston Villa contre un chèque de 55 millions d’euros, l’international sénégalais espère maintenant franchir une nouvelle étape dans sa carrière. En Premier League, le compatriote de Sadio Mané va surtout tenter de gagner davantage de temps de jeu sous les ordres d’Unai Emery, et de s’imposer sans se mettre la même pression qu’à Paris. Il attend toujours de faire ses grands débuts sous le maillot des Villans.