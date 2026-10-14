Accueil - Mercato OL - OL – Palace : Niakhaté enfin apte, les options de Fonseca en attaque

De retour de blessure, Moussa Niakhaté était présent à l’entraînement de l’OL ce mercredi. Il est finalement apte pour affronter Crystal Palace au Groupama Stadium, jeudi, en Ligue Europa.

OL : Moussa Niakhaté de retour contre Crystal Palace

La situation se décante à l’OL à la veille du match face à Crystal Palace, lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Rentré de la trêve internationale avec une blessure aux ischio-jambiers, Moussa Niakhaté a fait son retour à l’entraînement. Il est enfin disponible pour affronter les Eagles, alors qu’il était annoncé presque forfait.

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Paulo Fonseca a confirmé le retour du défenseur central contre les Eagles. « Moussa Niakhaté a repris l’entraînement collectif mardi et s’est de nouveau entraîné avec le groupe ce mercredi. Il sera disponible pour jeudi », a-t-il annoncé en conférence de presse d’avant-match.

Touché en sélection du Sénégal, le numéro 19 de l’Olympique Lyonnais avait manqué le match perdu contre le RC Lens (2-1), vendredi dernier, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Son retour face à Crystal Palace est une bonne nouvelle pour l’équipe de Lyon, qui aura besoin de solidité défensive pour espérer remporter cette rencontre.

Tagliafico absent pour trois semaines

En revanche, le technicien portugais ne pourra pas compter sur Nicolas Tagliafico. Victime d’une blessure musculaire avec l’Argentine et absent à Lens, il est déclaré forfait pour la réception du club londonien. Mais pas seulement ! Le défenseur de 34 ans devrait être indisponible pendant trois semaines.

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Outre l’international Argentin (84 sélections), l’OL est privé de Loïs Openda. Blessé lors du dernier match, il souffre d’une fissure du péroné de la jambe droite. Mohamed Ouédraogo est également indisponible. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’arrière gauche burkinabé a été opéré avec succès. Il sera absent plusieurs mois.

Sulc et Nakamura, les solutions offensives en l’absence d’Openda

Pour pallier l’absence de l’avant-centre belge, le coach des Gones pense au repositionnement de Pavel Sulc. « Nous n’avons pas d’autre joueur du profil de Loïs Openda dans l’effectif. Nous devons donc trouver d’autres solutions. Nous pouvons jouer avec Pavel, mais nous devons adapter notre jeu aux joueurs dont nous disposons actuellement », a-t-il indiqué.

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Paulo Fonseca songe aussi à la dernière recrue estivale de l’OL, Keito Nakamura, pour dynamiser son attaque. « Chaque fois que Keito a joué, il a été très bon. Je suis convaincu qu’il jouera un rôle très important et qu’il sera un joueur important pour notre équipe. Jeudi, il sera titulaire. Sans Loïs, c’est important de pouvoir compter sur un joueur comme Keito », a-t-il confié ensuite.