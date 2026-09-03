OL : Un partenaire de l’Olympique Lyonnais claque la porte

L’OL perd un autre club partenaire, après l’AS Saint-Priest en 2025. Le club justifie la rupture de sa collaboration avec l’Olympique Lyonnais.

Mercato : Le FC Lyon met fin à son partenariat avec l’OL

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Dans un communiqué officiel, le FC Lyon annonce la rupture de son contrat de partenariat avec l’OL. Ce partenariat avait été noué en 2008. De plus, cette séparation tombe à un an de la fin de l’accord entre les deux clubs lyonnais, au grand regret de Patrice Réa, président du FCL.

« Je ne cache pas ma déception. Après 18 années de collaboration, nous ne souhaitions pas conserver un partenariat simplement pour afficher un partenariat. Il devait continuer à apporter quelque chose aux deux clubs. Le FC Lyon a joué le jeu avec loyauté pendant toutes ces années », a déclaré le dirigeant.

Ce départ du FC Lyon arrive après celui de l’AS Saint-Priest, un partenaire de l’Olympique Lyonnais, qui avait mis un terme à sa collaboration avec les Gones en mars 2025. Selon les explications du FC Lyon, il n’a pas obtenu « de réponses concrètes à ses attentes » de la part de l’Olympique Lyonnais, malgré « les échanges et les sollicitations ».

Réa (président du FCL) : « Nous souhaitions franchir une nouvelle étape »

Désormais, le FC Lyon a décidé de tourner la page de son histoire avec le grand club rhodanien.

« Nous souhaitions aujourd’hui franchir une nouvelle étape. Les réponses que nous attendions ne sont pas venues. Nous en tirons simplement les conséquences », a justifié Réa, avant de balayer l’idée de la signature d’un nouveau partenariat avec un autre club.

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« La fin de notre collaboration avec l’OL n’est liée à aucun rapprochement avec un autre club. À ce jour, aucun autre partenariat de cette nature avec un club professionnel français n’est envisagé », a-t-il clarifié.