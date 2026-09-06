Mercato OL : Karim Benzema a dit oui à Michele Kang !

Karim Benzema était disposé à revenir gratuitement à l’OL cet été pour boucler la boucle. Mais son contrat en Arabie saoudite a fait capoter l’opération avec Michele Kang. Explications.

Mercato OL : Karim Benzema s’est proposé Lyon

La suite après cette publicité

Libéré de son contrat avec Al-Hilal, Karim Benzema avait fait une proposition incroyable cet été à Michele Kang : s’engager gratuitement, ou presque, à l’Olympique Lyonnais, son club formateur. D’après les informations du journal L’Équipe, des contacts ont bien eu lieu entre l’attaquant de 38 ans avec les dirigeants lyonnais, mais le timing a tout bloqué. Au moment des discussions, Benzema était encore sous contrat avec Al-Hilal.

Lisez aussi : Mercato PSG : Et si Paris tentait le coup Karim Benzema ?

À voir

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi gâte Luis Enrique !

« L’attaquant français, légende de Lyon et du Real Madrid, était prêt à boucler la boucle dans son club formateur et de coeur sans y être rémunéré, par amour de l’Olympique Lyonnais et de sa ville d’origine. Les dirigeants lyonnais ont pensé à lui cet été, ce que confirme l’entourage du Ballon d’Or 2022. Le joueur de 38 ans était très enthousiaste à cette idée, mais il ne s’était pas encore libéré de son contrat à Al-Hilal, à l’époque », rapporte le journal sportif, qui ajoute qu’une fois libéré, un autre obstacle s’est dressé devant Benzema.

Benzema bloqué par son titre d’ambassadeur

Désormais sans club, Karim Benzema reste tout de même l’ambassadeur du Championnat saoudien jusqu’en 2030, un contrat qu’il tient à honorer, et cet engagement bloque une éventuelle signature dans un autre pays.

Lisez aussi : Al-Ittihad : Karim Benzema ne souhaite pas revenir en Europe

Le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) exige en effet que ses stars sous contrat d’image (ce qui implique par exemple de se montrer lors des événements sportifs organisés par le Royaume) ne jouent pas ailleurs qu’en Saudi Pro League, et les négociations afin d’obtenir une exception pour la Ligue 1 auraient été très rudes, voire presque impossibles. Dans ce contexte, l’hypothèse d’une retraite sportive de Benzema paraît de plus en plus probable, alors qu’il aura 43 ans en 2030.

🚨 Selon Bertrand Latour, nous connaîtrons d’ici "très peu de temps" le futur de Karim Benzema 🇫🇷



Pour rappel, à 38 ans, le Français est libre de s’engager où il souhaite 👀 pic.twitter.com/WADkOas6Mp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 3, 2026

Lire la suite sur l’OL

Mercato OM : De Zerbi tient le nouveau Karim Benzema

À voir

Vente OM : RMC lâche une grosse confidence sur Frank McCourt

Mercato PSG : Karim Benzema dit tout !

Face à cette situation, le journaliste Bertrand Latour de Canal+ a récemment révélé que l’ancien protégé de Zinedine Zidane au Real Madrid devrait annoncer d’ici quelques jours sa nouvelle destination.