Mercato PSG : Luis Enrique prépare l’arrivée de Jules Koundé

Toujours en quête d’un second arrière droit pour faire souffler Achraf Hakimi de temps en temps, le PSG pourrait recruter Jules Koundé lors du prochain mercato hivernal. Luis Enrique aurait déjà validé le profil du défenseur du Barça.

Mercato PSG : Jules Koundé après Ferran Torres ?

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Après avoir attiré Ferran Torres cet été avec un chèque de 50 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait encore se renforcer avec un autre joueur du FC Barcelone. Selon El Nacional, Jules Koundé serait toujours sur les tablettes de Luis Campos. Luis Enrique possède un effectif de très grande qualité, mais certains postes ne sont pas suffisamment fournis, notamment le côté droit de la défense, où Achraf Hakimi est le seul spécialiste.

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En l’absence de l’international marocain de 27 ans, les milieux de terrain Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Joao Neves sont obligés de dépanner. L’entraîneur parisien serait donc ouvert à la signature d’un nouveau joueur dans ce secteur de jeu. Intéressé depuis l’été passé, Luis Enrique aimerait récupérer une doublure fiable pour Hakimi. Et le profil de Jules Koundé plaît au technicien espagnol.

Le successeur de Christophe Galtier apprécie la polyvalence de l’international français, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit. Son expérience du très haut niveau et sa connaissance de la Ligue 1 représentent également un précieux atout. Selon la publication espagnole, le FC Barcelone, où Jules Koundé a perdu sa place de titulaire, serait ouvert à un départ du joueur de 27 ans, mais ne souhaite pas le brader pour autant.

Le Paris SG prêt à dépenser 50M€ pour Jules Koundé ?

Le média catalan explique que le Barça a un réel problème avec Jules Koundé. Tout d’abord, ses performances sont légèrement en deçà des attentes, ce qui lui a fait perdre sa place dans les compositions de Hans-Dieter Flick. Le natif de Paris est passé du statut de joueur le plus utile et celui qui jouait le plus de minutes, en cas de match serré, à celui de remplaçant, simple doublure d’Eric Garcia.

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L’actuel leader de Liga serait désormais ouvert à un départ possible de l’ancien jouer des Girondins de Bordeaux. Cette ouverture arrive alors que Koundé souhaiterait obtenir des garanties sur son temps de jeu. Les dirigeants barcelonais ne souhaitent toutefois pas brader le compatriote d’Ousmane Dembélé.

Comme avec Ferran Torres, les Blaugranas espèrent récupérer environ 50 millions d’euros pour accepter de se séparer de Jules Koundé. Une somme que le Paris Saint-Germain ne serait actuellement pas disposé à verser. Le club de la capitale aurait fixé sa limite à 35 millions d’euros, soit un écart de 15 millions avec les prétentions barcelonaises.

Manchester United, également intéressé, adopterait une position similaire. Une arrivée au PSG pourrait séduire Koundé, même s’il sera attentif au rôle qui lui sera donné par Luis Enrique. De son côté, le Paris SG reste inflexible dans son désir de ne pas surpayer et attendrait un geste de Deco, directeur sportif du Barça, pour éventuellement reprendre les discussions.

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Concurrents des Parisiens dans ce dossier, les Red Devils n’offrent pas plus de 35 millions d’euros pour le numéro 23 du FC Barcelone. Les prochaines semaines pourraient permettre aux différentes parties de se rapprocher. L’aboutissement de l’opération dépendra de la capacité des parties à combler l’écart budgétaire. Le joueur, conscient de sa situation à Barcelone attend des précisions sur son rôle futur à Barcelone, Paris ou ailleurs.

Alors que Ferran Torres a lancé un appel du pied à Pedri, c’est un autre joueur de Hansi Flick qui pourrait débarquer à Paris lors du prochain mercato hivernal.