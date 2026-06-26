PSG: Nasser Al-Khelaïfi dévoile un projet magistral à Paris

Après deux Ligues des Champions consécutives, Nasser Al-Khelaïfi continue de « rêver grand » pour son PSG. Le président du club de la capitale ambitionne ainsi d’offrir aux Rouge et Bleu un stade digne de leur statut.

Réunion au sommet entre le PSG et la Mairie de Paris

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L’élection d’Emmanuel Grégoire à la Mairie de Paris en mars dernier pourrait être décisive concernant la vente du Parc des Princes au PSG. Le successeur d’Anne Hidalgo s’est dit favorable et même « raisonnablement très optimiste » à ce que le Paris Saint-Germain soit propriétaire de son enceinte.

« Ça peut être un accord gagnant-gagnant. Le club a un immense succès sportif, il cherche à affermir sa position sur le plan économique, y compris dans une compétition internationale d’image. J’ai le souhait ardent que le PSG reste au Parc des Princes. Ce serait dommage qu’il parte. Je vais tout faire pour que nous arrivions. Il y a 99,9 % de chance que le PSG reste au Parc. Je suis prêt à faire les efforts pour cela », confiait l’homme politique en avril passé sur RMC.

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Et justement, les grandes manœuvres ont été lancées ce jeudi avec une première réunion officielle entre le Paris Saint-Germain et la Ville de Paris à l’Hôtel de Ville de Paris.

« Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la reprise des discussions engagée entre la Ville de Paris et le Paris Saint-Germain au printemps 2026 et de la réintégration du Parc des Princes dans le périmètre des études menées par le Club pour son projet de futur stade », indique le club dans un communiqué, précisant que « cette démarche s’inscrit dans la continuité des études menées par le Paris Saint-Germain sur les différents sites actuellement examinés », à savoir ceux situés à Poissy et à Massy.

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Toujours selon le Champion de France en titre, « les échanges ont permis de partager le contexte général du projet et de présenter le périmètre des études engagées. Ces travaux porteront notamment sur le stade, ses abords, les mobilités, les usages du secteur ainsi que les perspectives d’évolution de la Porte de Saint-Cloud, a ajouté le PSG. Les échanges ont permis de souligner l’ambition commune de conduire une réflexion globale sur l’avenir de ce site emblématique du patrimoine sportif parisien et de son environnement urbain.

Les études engagées devront permettre d’évaluer la faisabilité et la soutenabilité d’un tel projet ainsi que les conditions dans lesquelles le secteur pourrait renforcer son attractivité, améliorer l’expérience de l’ensemble de ses usagers, maintenir une offre sportive de proximité, développer les espaces végétalisés et contribuer au dynamisme du territoire. »

Le Paris SG surprend avec son projet de mega Parc des Princes

Le projet de rachat et d’agrandissement du Parc des Princes franchit une nouvelle étape. Un premier comité de pilotage s’est tenu ce jeudi entre la mairie de Paris et les représentants du PSG afin d’évoquer l’avenir de l’enceinte parisienne. Le rêve d’un Parc des Princes agrandi et modernisé prend de plus en plus forme.

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Au cours de cette réunion, les collaborateurs de Nasser Al-Khelaïfi ont présenté plusieurs simulations concernant les futurs travaux. L’une des principales pistes étudiées prévoit une augmentation importante de la capacité du stade, qui pourrait passer des 48.000 places actuelles à 60.000, voire 70.000 spectateurs.

D’après le journal L’Équipe, « les études de faisabilité portent désormais sur une jauge comprise entre 60.000 et 70.000 spectateurs, sans que rien ne soit encore définitivement arrêté. » De son côté, le quotidien Le Parisien révèle que ce projet de Parc des Princes à 70.000 places n’a « que peu de chances d’aboutir en raison de nombreuses contraintes techniques » et une « extension à 60.000 places semble plus réalisable. »

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Malgré ces incertitudes, la position du Paris Saint-Germain reste inchangée. Le double champion d’Europe souhaite toujours racheter son stade afin d’y mener un vaste projet de modernisation et d’augmentation de sa capacité, un dossier qui avance désormais avec la Ville de Paris.