Accueil - Football - Mercato PSG : Le Barça informé de l’intérêt parisien pour Fermín López

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Le PSG suit attentivement la situation de Fermín López, le milieu de terrain du FC Barcelone, en vue d’un possible recrutement lors des prochaines périodes de mercato. Le club catalan connaît l’intérêt parisien, alors que ses difficultés financières pourraient le pousser à étudier des offres pour certains de ses joueurs importants.

Mercato PSG : Paris avance ses pions sur Fermín López

Le PSG pourrait prochainement passer à l’offensive pour attirer Fermín López. Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, le FC Barcelone est informé de l’intérêt parisien et suit l’évolution du dossier. Chelsea, Arsenal et Manchester United figurent également parmi les clubs attentifs à la situation de l’international espagnol.

L’intérêt du PSG ne serait pas simplement exploratoire. Une source proche du milieu des agents, citée par CaughtOffside, évoque une offre importante du club de la capitale. « Le PSG prépare une offre sérieuse d’environ 80 millions d’euros pour Fermin Lopez », aurait-elle confié. Chelsea envisagerait également une proposition conséquente.

Le Barça face au dilemme Fermín López

Sur le plan sportif, la position du FC Barcelone reste délicate. Fermín López demeure un élément important des plans de Hansi Flick, qui apprécie ses qualités techniques et sa capacité à se projeter vers l’avant. Le club catalan n’aurait donc aucune raison sportive évidente de faciliter son départ.

Son contrat, qui court jusqu’en 2031, pèsera également dans les négociations éventuelles. Mais la situation économique du Barça pourrait changer la donne. Les contraintes financières du club espagnol pourraient l’obliger à examiner des propositions importantes pour certains joueurs de son effectif.

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Entre le mercato hivernal de janvier et le prochain marché estival, des lignes pourraient bouger. Une éventuelle ouverture à la vente de Fermín López ne signifie cependant pas que son départ est décidé. Le milieu espagnol n’aurait, pour l’heure, reçu aucune communication officielle l’invitant à envisager un transfert.

Chelsea revient à la charge, Arsenal et Manchester United en embuscade

Le PSG n’est pas seul sur ce dossier. Chelsea suit depuis plusieurs mois la situation de Fermín López et avait déjà manifesté un intérêt concret durant l’été 2025. Les Blues auraient alors formulé une offre importante, finalement repoussée par le joueur.

Le club londonien pourrait néanmoins revenir à la charge si la situation évoluait à Barcelone. Arsenal et Manchester United se seraient également renseignés sur la situation du milieu espagnol ces derniers mois. Cette concurrence pourrait compliquer les ambitions parisiennes, d’autant que le montant envisagé est élevé.

Chelsea aurait toutefois d’autres priorités pour janvier, notamment le milieu de terrain de Bournemouth, Alex Scott. Le club londonien souhaiterait recruter le joueur après une première tentative infructueuse durant l’été.

Un transfert à 80 millions d’euros encore soumis à plusieurs conditions

Pour le Paris Saint-Germain, Fermín López représente une piste intéressante pour renforcer son entrejeu avec un joueur déjà habitué aux exigences du football européen. Toutefois, l’intérêt parisien ne garantit pas une conclusion rapide des discussions.

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Le montant évoqué, autour de 80 millions d’euros, représente un investissement important. Il faudra également obtenir l’accord du joueur, condition indispensable à un éventuel départ de Catalogne. Le dossier reste donc ouvert.

Entre les ambitions sportives de Hansi Flick, les contraintes économiques catalanes et la concurrence de plusieurs clubs anglais, les prochains mois seront importants. Le PSG pourrait revenir à la charge dès janvier 2027 ou attendre l’été pour tenter de convaincre Barcelone et son milieu de terrain.