OM : Bruno Genesio tient ses belles surprises de l’été

‎Bruno Genesio et l’OM entament leur nouvelle aventure avec un vent de fraîcheur qui souffle déjà sur la Commanderie. En quelques séances seulement, plusieurs jeunes joueurs ont bousculé la hiérarchie et convaincu le nouvel entraîneur qu’ils pourraient rapidement se faire une place dans son projet.

‎OM : Des jeunes qui changent déjà le regard de Genesio

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‎La reprise de l’entraînement a marqué le début d’un nouveau cycle à Marseille. Si les cadres présents ont naturellement attiré les regards, ce sont surtout plusieurs éléments issus de la jeune génération qui ont réussi à sortir du lot. Leur investissement, leur intensité et leur envie de saisir leur chance n’ont pas échappé à Bruno Genesio.

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‎D’après les informations de La Minute OM, quatre joueurs ont particulièrement retenu l’attention du technicien français : Tadjidine Mmadi, Keyliane Abdallah, Nouhoum Kamissoko et Alexi Koum. Sans faire de bruit, ils ont affiché une attitude exemplaire et une qualité de travail qui pourraient rebattre les cartes avant même les premiers matches amicaux.

‼️🔵⚪️ INFO LMO : D’après les premiers retours Tadjidine Mmadi, Keyliane Abdallah, Nouhoum Kamissoko et Alexi Koum sont les jeunes qui se détachent depuis la reprise de l'entraînement.



Les jeunes semblent impliqués et concernés sous les ordres de Bruno Genesio.#TeamOM pic.twitter.com/Uxg0qVfKn2 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 11, 2026

‎Une préparation où chaque détail compte

‎Le changement d’entraîneur redistribue toujours les rôles. Les certitudes de la saison passée disparaissent et chacun repart pratiquement de zéro. Dans ce contexte, les premières séances prennent une importance capitale, surtout pour les jeunes qui cherchent à convaincre avant le retour des internationaux.

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‎Les joueurs revenus de prêt, comme Neal Maupay, Ulisses Garcia ou Angel Gomes, veulent eux aussi gagner leur place. Cette concurrence permanente oblige chacun à hausser son niveau. Pour Bruno Genesio, ces premiers jours servent autant à observer les qualités techniques qu’à mesurer l’état d’esprit et la capacité des joueurs à adhérer à ses exigences.

‎Une hiérarchie qui pourrait rapidement évoluer

‎Les bonnes impressions estivales ne garantissent pas une place dans l’effectif final, mais elles ouvrent des portes. Si ces jeunes poursuivent sur cette dynamique, certains pourraient intégrer plus régulièrement les groupes professionnels, voire obtenir du temps de jeu durant la préparation. Dans le même temps, plusieurs dossiers du mercato restent ouverts.

Mason Greenwood a bien participé à la reprise, mais son avenir semble s’écrire loin de Marseille. Selon ESPN, l’attaquant dispose d’accords avec l’Atlético de Madrid et Fenerbahçe, avec une préférence pour le club espagnol. De son côté, le directeur sportif du club turc, Oğuz Çetin, s’est montré particulièrement optimiste en déclarant : « Il arrive. » Son départ offrirait de nouvelles opportunités dans la rotation offensive.

L’OM a peut-être trouvé sa meilleure recrue en interne

‎Chaque été apporte son lot de promesses. Certaines disparaissent aussi vite qu’elles sont apparues, d’autres changent durablement le visage d’une équipe. Bruno Genesio semble avoir compris qu’avant de réclamer de nouveaux renforts, il pouvait déjà explorer les ressources disponibles au sein du centre de formation.

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‎Marseille a souvent été critiqué pour la difficulté de ses jeunes à s’imposer chez les professionnels. Si le nouvel entraîneur confirme cette volonté de leur offrir une véritable chance, l’OM pourrait réaliser l’une des meilleures opérations de son été sans dépenser le moindre euro. Les prochaines semaines diront si ces révélations de la reprise sont de simples étincelles ou les premiers signes d’une nouvelle génération prête à embraser le Vélodrome.