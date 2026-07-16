Mercato OM : Genesio valide un transfert surprise

‎Bruno Genesio a déjà une idée bien précise de la direction qu’il souhaite donner au mercato de l’OM. Alors que le club doit composer avec une situation financière délicate, une piste inattendue est annoncée et pourrait animer les prochaines semaines.

‎Mercato OM : Ethan Mbappé, la nouvelle trouvaille marseillaise ?

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‎L’Olympique de Marseille avance progressivement dans la construction de son effectif. Après plusieurs mouvements destinés à rééquilibrer les comptes, les dirigeants phocéens peuvent désormais se concentrer sur les renforts susceptibles d’apporter une réelle plus-value sportive.

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‎D’après les informations de BFM Marseille, relayées par But, Bruno Genesio apprécie particulièrement le profil d’Ethan Mbappé. Le technicien marseillais verrait d’un bon œil l’arrivée du jeune milieu offensif du LOSC, convaincu que son potentiel peut encore s’exprimer dans un environnement plus ambitieux.

‎Un dossier qui dépend autant du sportif que des finances

‎Si l’idée séduit sur le plan sportif, elle reste loin d’être simple à concrétiser. Marseille doit toujours surveiller ses finances avec attention afin de satisfaire les exigences de la DNCG, ce qui limite sa marge de manœuvre sur le marché des transferts. ‎

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Le jeune frère de Kylian Mbappé est lié au LOSC jusqu’en juin 2027. Toujours selon BFM Marseille, son estimation avoisine les 10 millions d’euros. Une somme importante pour un OM qui devra soigneusement hiérarchiser ses priorités avant de passer à l’action.

‎Une opération qui pourrait changer le visage du mercato marseillais

‎Si cette piste venait à se concrétiser, elle enverrait un signal fort. L’Olympique de Marseille montrerait qu’il reste capable d’attirer des joueurs prometteurs malgré un contexte économique contraignant. Le pari serait celui de l’avenir plutôt que celui d’une recrue déjà confirmée.

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‎Une telle arrivée offrirait également à Ethan Mbappé l’opportunité de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent dans un club où la pression est permanente, mais où les jeunes talents peuvent rapidement franchir un cap lorsqu’ils répondent aux attentes.

‎Le pari de Genesio mérite d’être suivi de près

‎Bruno Genesio n’a jamais caché son goût pour les jeunes joueurs capables de progresser rapidement. Son intérêt supposé pour Ethan Mbappé s’inscrit parfaitement dans cette logique : miser sur le développement plutôt que sur un recrutement spectaculaire mais coûteux. ‎Reste désormais à savoir si le club phocéen pourra transformer cette ambition en réalité.

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Entre les contraintes financières, la position du LOSC et les discussions à venir, ce dossier pourrait devenir l’un des feuilletons les plus suivis de ce mercato estival. Les informations de BFM Marseille laissent en tout cas entendre que cette piste est bel et bien étudiée avec attention.