Mercato OM : Grégory Lorenzi dégote une pépite au milieu !

Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi tente d’attirer une nouvelle pépite à l’OM. Il devra cependant faire face à une rude concurrence.

Mercato OM : Grégory Lorenzi fonce sur Mohamadou Kanté

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Le mercato s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille. Son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, le sait très. Il devra recruter de manière économe cet été en raison des difficultés financières. Le dirigeant marseillais s’est d’ores et déjà lancé aux trousses de plusieurs cibles en vue d’apporter de fraîcheur et plus-value à moyen terme.

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L’une des pistes étudiées conduit à Mohamadou Kanté. Foot Mercato le confirme, l’OM suit de très près le jeune milieu défensif de West Ham. Ses prestations solides en 32 matchs attirent les convoitises. Surtout que West Ham est relégué en Championship et va certainement perdre plusieurs joueurs cet été.

Attention à la concurrence

L’OM voudrait profiter de la situation pour s’attacher les services de Mohamadou Kanté. Les Phocéens devront cependant affronter un autre club de Ligue 1 sur ce dossier. L’AS Monaco tenterait aussi de recruter le milieu français de 20 ans.

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Des formations allemandes, autrichiennes, écossaises, anglaises et italiennes seraient aussi à ses trousses. La bataille pour s’offrir Mohamadou Kanté ne fait que commencer.