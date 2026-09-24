Accueil - Mercato OM - OM : La décision radicale de Bruno Genesio pour Bamo Meïté

Bruno Genesio semble avoir fait un choix clair concernant Bamo Meïté. Le défenseur ivoirien n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison avec l’OM.

OM : Bamo Meïté écarté des plans de Bruno Genesio ?

L’Olympique de Marseille accumule les déroutes en ce début de saison. Et son entraîneur Bruno Genesio multiple des choix forts parfois controversés, alors que son équipe reste sur cinq défaites en six rencontres. La Provence se penche particulièrement sur le cas Bamo Meïté. L’international ivoirien est à l’OM à l’été 2023 contre un chèque avoisinant les 12 millions d’euros sous l’ère Pablo Longoria.

Le défenseur central n’a jusqu’ici cumulé qu’une vingtaine d’apparitions sous le maillot ciel et blanc en l’espace de trois ans. La faute à des prêts successifs au FC Lorient puis Montpellier HSC. Revenu cet été à l’OM, Bamo Meïté espérait enfin bénéficier d’un temps de jeu plus consenti. Surtout que le secteur défensif marseillais a largement été dépeuplé lors du mercato. Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Benjamin Pavard ayant quitté le navire.

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Sauf que l’Ivoirien demeure jusqu’ici l’unique joueur aguerri à n’avoir disputé aucun match de l’OM durant cet exercice. Ce traitement particulier pourrait pousser légitimement Bamo Meïté à s’interroger sur son avenir à l’Olympique de Marseille. D’autant qu’il se retrouve totalement marginalisé.

CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd préféré en défense centrale ?

Le média local explique que le joueur de 24 ans ait les frais d’une hiérarchie voulue par Bruno Genesio. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a choisi de miser CJ Egan-Riley en défense centrale. L’Anglais, cantonné à un rôle de remplaçant lors du dernier exercice, enchaîne désormais les rencontres en tant que titulaire indiscutable aux côtés de Nayef Aguerd.

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Tandis que Bamo Meïté a purement et simplement été écarté du groupe lors du dernier Classique perdu face au Paris Saint-Germain (1-2). L’ancien Lorientais ne ménage pas pourtant ses efforts au quotidien.

Bruno Genesio avait d’ailleurs confié en conférence de presse : « c’est un garçon sérieux, qui travaille et qui a un super état d’esprit ». Le technicien de 60 ans refuse néanmoins de l’utiliser comme la doublure de Timothy Weah. Il ferme ainsi la porte à une alternative potentielle au poste de latéral droit.

La blessure de Derek Cornelius va-t-elle redistribuer les cartes en défense ?

Bamo Meïté a encore deux années de contrat avec l’Olympique de Marseille. Le défenseur central voit sa cote sur le marché des transferts fondre à vue d’œil, en raison de son temps de jeu quasi inexistant. Sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.

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La récente blessure de Derek Cornelius contractée durant cette trêve internationale avec le Canada pourrait toutefois rebattre les cartes. Elle pourrait lui offrir une opportunité inespérée de réintégrer la rotation de Bruno Genesio. Les semaines à venir permettront de le savoir.