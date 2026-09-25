OL : Zachary Athekame veut retourner à l’AC Milan après Lyon

Zachary Athekame, prêté sans option d’achat à l’Olympique Lyonnais par l’AC Milan, réalise un début de saison remarqué et a retrouvé la sélection suisse. Le latéral droit de 21 ans veut profiter de son passage à Lyon pour aider l’OL avant de retourner en Italie à l’issue de la saison.

OL : Pourquoi Zachary Athekame veut-il repartir à Milan ?

Dans un entretien accordé à la RSI, rapporté par Lyon foot, pendant le rassemblement de la Suisse, Zachary Athekame a clairement évoqué la suite de son parcours. Arrivé à Lyon sous la forme d’un prêt sans option d’achat, le défenseur n’a pas caché son attachement à l’AC Milan. « À Milan, je me suis très bien senti. Je suis un joueur du Milan. Maintenant je suis à Lyon, mais j’aimerais y retourner », a-t-il expliqué.

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Cette volonté de retrouver les Rossoneri ne remet pas en cause son investissement avec l’OL. Le latéral suisse assure vouloir profiter pleinement de cette saison pour contribuer aux résultats de son équipe. « Je suis ici pour aider l’équipe et je suis extrêmement content. Je donnerai tout », a-t-il également déclaré.

Comment Athekame s’est-il imposé depuis son arrivée à l’OL ?

Depuis son arrivée dans le Rhône, Zachary Athekame a rapidement pris une place importante dans l’effectif de Paulo Fonseca. Le jeune défenseur s’est distingué par son apport offensif, avec deux buts et deux passes décisives depuis le début de la saison. Des statistiques qui ont accompagné son retour en sélection suisse pendant cette trêve internationale. Son adaptation a également permis à l’OL de disposer d’un latéral capable de participer aux actions offensives.

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Le joueur a aussi expliqué à la RSI que son passage à Milan lui avait apporté une première expérience positive. Il s’y était bien senti malgré la découverte d’un championnat qu’il jugeait plus tactique. Le changement d’entraîneur a ensuite participé à sa décision de changer de maillot après avoir échangé avec le nouvel entraîneur. Une saison complète à Lyon peut ainsi lui permettre de continuer à accumuler de l’expérience avant de retrouver l’Italie ensuite.

Le prêt de Zachary Athekame peut-il changer son avenir ?

L’accord conclu entre l’OL et l’AC Milan ne comporte pas d’option d’achat, ce qui signifie que le joueur doit théoriquement retourner en Italie au terme de l’exercice. Athekame ne laisse d’ailleurs planer aucun doute sur sa préférence.

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Il souhaite retrouver le club milanais après cette saison passée à Lyon. Pour l’OL, ce prêt reste donc une opération temporaire, à l’image de celui de Loïs Openda, également arrivé de Serie A.