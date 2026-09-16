Mercato OM : Amir Murillo accuse De Zerbi après son départ

À la veille du choc Besiktas-OM en Ligue Europa, Amir Murillo s’est confié sur les dessous de son départ de Marseille. Il pointe directement Roberto De Zerbi comme le principal responsable de cette décision.

Mercato : Amir Murillo donne les vraies raisons de son départ de l’OM

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C’est ce jeudi 17 septembre 2026 que l’Olympique de Marseille défie le Besiktas. Ce duel en Ligue Europa aura une saveur particulièrement piquante pour Amir Murillo. L’international panaméen retrouve en effet son ancienne écurie six après son départ. Il avait quitté l’OM en févier dernier contre un chèque de 5 millions d’euros.

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Amir Murillo est revenu sur les coulisses explosives de son transfert ce mercredi en conférence de presse. Il assure que son départ de l’OM ne répondait à aucune logique sportive. Cela découlait plutôt d’un différend personnel avec Roberto De Zerbi. Le latéral droit affirme avoir subi une pression directe de son ancien coach pour faire ses valises.

Un manque de respect de la part de Roberto De Zerbi

Amir Murillo va jusqu’à parler d’un profond sentiment de manque de respect de la part de l’Olympique de Marseille et son ex-coach italien. « Tout le monde a vu que j’avais un souci avec l’entraîneur. Ils m’ont pratiquement obligé à partir, j’ai senti un manque de respect (…) Ils m’ont pratiquement obligé à partir du club et c’est de cette manière que je suis arrivé à Besiktas », a-t-il expliqué.

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🎙️Amir Murillo sur son départ de l’OM : « Ça n’avait rien à voir avec le club ou l’équipe. Je pense que c’était quelque chose de personnel de la part de l’entraîneur, tout le monde a vu que j’avais un souci avec l’entraîneur. Ils m’ont pratiquement obligé à partir, j’ai senti un… pic.twitter.com/YY2wWDSIMF — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 16, 2026

Son transfert apparaît aujourd’hui comme un véritable regret pour l’OM. Car le groupe de Bruno Genesio subit de plein fouet les restrictions budgétaires et souffre de polyvalence sur les côtés. Le profil d’Amir Murillo aurait été d’un précieux secours. Au lieu de cela, c’est bien sous les couleurs du club turc que le défenseur tentera de briller face à ses anciens partenaires.