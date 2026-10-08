Accueil - Mercato OM - Troyes-OM : Leccese, Valero, Mmadi… les bonnes surprises de Genesio ?

À quelques jours du déplacement de l’OM à Troyes, Bruno Genesio a de nouveau intégré Milan Leccese et Antoine Valero à l’entraînement du groupe professionnel. Tadjidine Mmadi, récemment ménagé après un rassemblement avec les U20 français, était également présent à la séance.

OM : Les jeunes pousses marseillaises frappent à la porte

L’OM prépare son rendez-vous à Troyes avec quelques visages familiers mais encore peu expérimentés chez les professionnels. D’après les images de la séance du mercredi publiées par le club phocéen sur son site, Milan Leccese et Antoine Valero ont participé à la séance avec l’équipe première. Une présence qui confirme que Bruno Genesio continue de regarder attentivement du côté de la formation marseillaise.

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Les deux joueurs connaissent déjà le groupe professionnel. Ils avaient notamment été appelés à s’entraîner avec les grands avant le déplacement européen à Besiktas. Pour l’heure, rien ne permet toutefois d’affirmer qu’ils seront convoqués pour Troyes. L’entraînement constitue donc davantage une audition grandeur nature qu’une promesse de départ dans le onze.

Leccese et Valero, deux profils qui attirent l’attention

Milan Leccese évolue au milieu et s’est déjà distingué avec les équipes de jeunes. À seulement 17 ans, le Marseillais comptait notamment deux buts et six passes décisives en cinq rencontres avec la réserve et les U19 fin septembre. Antoine Valero, lui, présente un profil différent puisqu’il évolue en pointe.

Le jeune attaquant de 18 ans sort également d’une saison particulièrement productive avec les équipes de jeunes et continue de pousser pour obtenir une véritable chance chez les professionnels. La situation contractuelle du joueur reste d’ailleurs à surveiller, puisque les discussions autour de son premier contrat professionnel étaient encore en suspens récemment.

Mmadi apporte une bouffée d’air à Genesio

La présence de Tadjidine Mmadi constitue l’autre élément positif de cette séance. Le jeune Marseillais avait été ménagé après avoir été touché avec l’équipe de France U20, avant de retrouver progressivement le groupe olympien. Son retour tombe à point nommé pour Bruno Genesio, qui dispose ainsi d’une solution offensive supplémentaire avant le déplacement dans l’Aube.

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Le profil de Mmadi est particulièrement intéressant pour le staff. À 19 ans, il possède déjà une expérience professionnelle supérieure à celle de Leccese et Valero. L’ancien entraîneur des U19 marseillais Christian Bracconi soulignait récemment ses qualités : « Il a une belle vitesse de course avec ballon, le sens du dribble, la percussion… il est très talentueux. »

Troyes, premier test grandeur nature pour les Minots

La question est désormais simple : Bruno Genesio ira-t-il jusqu’à intégrer l’un de ces jeunes dans son groupe pour affronter Troyes ? Les entraînements donnent des indices, mais ils ne valent pas encore une convocation officielle. Dans un effectif où certaines solutions offensives manquent, le technicien marseillais dispose néanmoins de raisons supplémentaires pour observer attentivement les pensionnaires de la Pro 2.

Le contexte rend cette situation encore plus intéressante. Leccese et Valero avaient déjà été approchés ou suivis par plusieurs clubs cet été, tandis que l’OM a choisi de conserver ses jeunes talents. Le cas Valero est particulièrement révélateur. Le club lui avait proposé un premier contrat professionnel, mais les discussions portaient notamment sur les garanties sur son intégration au groupe première.

La formation marseillaise comme solution à court terme

Pour Bruno Genesio, l’enjeu dépasse donc largement une simple séance d’entraînement. Avec Leccese, Valero et Mmadi, l’OM possède des jeunes capables d’apporter de la fraîcheur à un groupe qui cherche encore des solutions. Mais entre s’entraîner avec les professionnels et être lancé dans un match de Ligue 1, il existe un fossé que seul le terrain peut réellement mesurer.

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Troyes pourrait ainsi devenir un rendez-vous important pour ces jeunes Marseillais, même sans leur garantir une apparition. Bruno Genesio regarde désormais de plus près vers la Commanderie. Et quand les Minots commencent à pousser aussi fort derrière la porte, le staff n’a plus vraiment le luxe de faire semblant de ne pas entendre.