PSG : Accusé de viol, Achraf Hakimi poussé vers la sortie

Accusé de viol, Achraf Hakimi sera jugé en 2027 après avoir épuisé ses derniers recours juridiques. À la suite de cette annonce, Bruno Poncet a appelé le défenseur du PSG, à mettre provisoirement un terme à sa carrière de joueur jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée.

PSG : Un procès pour viol confirmé par la Cour de cassation pour Achraf Hakimi

La juridiction a écarté, le mercredi 23 septembre, le pourvoi d’Achraf Hakimi, renvoyé en procès devant la cour criminelle des Hauts de Seine. La voie est libre pour un procès dans l’affaire Achraf Hakimi. Comme l’a confirmé au journal Le Monde la juridiction, la Cour de cassation a écarté le pourvoi du vice capitaine marocain du Paris Saint Germain, qui contestait son renvoi pour « viol » devant la cour criminelle des Hauts de Seine.

Lire aussi : Achraf Hakimi jugé pour viol, la réponse du Paris SG tombe

À voir

Mercato : 74M€ pour Gonçalo Ramos, l’AC Milan en veut au PSG

« Ce dossier a bien fait l’objet d’une non admission », déclare la Cour de cassation. Une jeune femme accuse le latéral droit de 27 ans de lui avoir imposé une pénétration digitale lors d’un rendez vous au domicile du joueur, à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine), le 25 février 2023.

« Achraf Hakimi sera donc bien jugé pour viol. Après trois ans et demi de combat judiciaire, après avoir été calomniée et traînée dans la boue par la défense d’Achraf Hakimi, ma cliente est déterminée à obtenir justice, elle se battra jusqu’au bout. Elle espère de tout son cœur que ce procès aidera d’autres femmes, et fissurera un peu plus encore la forteresse du déni et de l’impunité des violences sexuelles, jusque dans le monde du football masculin », a réagi Rachel Flore Pardo, l’avocate de la victime.

La date du procès n’a pas encore été fixée et le joueur du PSG, qui encourt une peine maximale de 15 ans de réclusion criminelle, n’a pas encore réagi. Après deux ans et demi d’investigations, le parquet de Nanterre avait requis le renvoi de l’ami de Kylian Mbappé devant une cour criminelle départementale.

À voir

LOSC : Une bonne nouvelle tombe pour les Dogues avant Brest

Lire aussi : OM PSG : Achraf Hakimi incertain pour le Classico, Enrique confirme

La juge d’instruction en charge du suivi a signé l’ordonnance de renvoi en procès du joueur parisien en février 2026, avant que ce dernier ne fasse appel. Le 19 juin 2026, en pleine Coupe du monde que Hakimi disputait avec le Maroc, la cour d’appel de Versailles a confirmé son renvoi devant la justice française, conduisant la défense à se pourvoir en cassation.

Mais ce mardi, la plus haute juridiction a estimé qu’aucun moyen sérieux ne permettait d’empêcher un procès. Aucune voie de recours au sein du système judiciaire français ne peut désormais permettre au footballeur d’éviter de se présenter devant un juge. Face à cette situation, des voix s’élèvent déjà pour demander une mise en retrait provisoire de la star parisienne.

« La carrière d’Achraf Hakimi doit être mise entre parenthèses »

Après avoir utilisé son dernier recours, Achraf Hakimi n’a désormais plus le choix et son procès aura lieu. Le défenseur du PSG est accusé de viol et malgré ses contestations par voie juridique, le procès aura lieu en 2027. Les faits se sont déroulés en février 2023, et la demande de procès a débuté en août 2025 mais maintenant que le rendez vous devant les tribunaux sera inévitable, le Marocain ne devrait plus jouer au football.

À voir

Mercato OL : Pavel Šulc explique son refus de 40 M€ de Wrexham

Lire aussi : PSG : blessure d’Achraf Hakimi, doute pour le Classique contre l’OM

C’est l’avis très tranché de Bruno Poncet, qui est un supporter parisien, mais qui met son amour pour le club de la capitale de côté pour prendre cette position très tranchée. Pour le consultant de RMC, le protégé de Luis Enrique doit tout simplement se retirer le temps de ce jugement à venir.

« Mon amour du PSG ne peut pas être plus fort que mes valeurs. la carrière d’Achraf Hakimi devrait être mis en suspens. Le temps que le procès se fasse, le temps qu’il se défende. Et on voit aussi que cela fait quelques mois qu’il est moins bon. Donc ça doit lui croiser dans la tête. J’ai pris des positions sur Depardieu, faut être cohérent et qu’elles tiennent avec Hakimi. Aujourd’hui, il devrait se mettre en suspens et attendre son procès. Après un tas de recours, il va quand même au tribunal. Une fois que tous les recours viennent de tomber, il faut aller au tribunal », a expliqué Bruno Poncet sur les antennes de la radio métropolitaine.

À voir

Mercato PSG : Enrique prêt à rehausser son offre pour Gavi

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Enrique prêt à rehausser son offre pour Gavi

Mercato : 74M€ pour Gonçalo Ramos, l’AC Milan en veut au PSG

À voir

Mercato Stade Rennais : 4 géants européens visent Estéban Lepaul

Alors que le procès aura lieu dans plusieurs mois, il est peu probable que le Paris Saint-Germain et Luis Enrique acceptent de se passer d’un joueur comme Hakimi cette saison.