PSG – Bratislava : Ousmane Dembélé prêt à répondre à Enrique

Très dur dans son management depuis le début de saison, Luis Enrique attend une réaction de son groupe après trois matchs de Ligue 1 sans la moindre victoire. Et Ousmane Dembélé est prêt à prouver à son entraîneur qu’il peut encore compter sur lui.

PSG : Ousmane Dembélé veut lancer la saison contre le Slovan Bratislav

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Le Paris Saint-Germain retrouve sa compétition phare ce mercredi avec la réception du Slovan Bratislava. Et après s’être incliné contre l’AS Monaco dans son antre du Parc des Princes, le double champion d’Europe en titre aura à cœur de bien lancer sa campagne de Ligue des Champions devant son public ce mercredi soir.

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Comme le rapporte le journal L’Équipe, Ousmane Dembélé, par exemple, s’attendait à débuter la rencontre contre l’AS Monaco ce vendredi. Un choix de Luis Enrique pour continuer à piquer ses cadres dans cette entame d’exercice assez particulière. L’attaquant de 29 ans avait d’ailleurs pris quelques jours de repos la semaine passée.

Malgré cette petite incompréhension, aucune tension n’est, bien évidemment, à signaler entre les deux hommes. Reste qu’Ousmane Dembélé est désormais attendu au tournant et il le sait pertinemment. L’ancien ailier du FC Barcelone, ultra-décisif dans le back to back réalisé par les siens avec au moins un but marqué des huitièmes à la finale, devrait logiquement être titulaire devant l’équipe slovaque.

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L’occasion pour lui d’enfin lancer sa saison avec une compétition dans laquelle il aime briller de mille feux. Rendez-vous est donc pris pour mercredi soir au Parc des Princes.