Mercato PSG : 50M€ ! Luis Enrique tient son attaquant, il arrive

Le PSG accélère pour Ferran Torres, dont l’avenir au FC Barcelone semble désormais plus incertain que jamais. Entre une offensive parisienne annoncée autour de 50 millions d’euros et un joueur qui se dit prêt à réfléchir, le dossier pourrait entrer dans sa phase décisive.

‎Mercato PSG : Paris prépare son offensive pour Ferran Torres

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‎‎Le PSG aurait intensifié ses démarches pour Ferran Torres et pourrait rapidement passer à l’action auprès du FC Barcelone. Le nom de l’international espagnol circule avec insistance depuis plusieurs semaines, notamment depuis le départ de Gonçalo Ramos, qui a laissé une place à prendre dans le secteur offensif parisien. Le montant évoqué tourne autour de 50 millions d’euros, une somme déjà avancée par plusieurs sources espagnoles.

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‎‎Mais une étape manque encore : l’offre officielle au Barça. D’après les informations rapportées par Gerard Romero, le joueur aurait déjà anticipé un départ vers Paris et préparé sa logistique pour rejoindre la capitale française la semaine prochaine. Une information qui contraste avec la prudence affichée publiquement par le joueur et avec la position officielle du club catalan.

‎Le Barça joue la montre, Torres garde la main

‎‎À Barcelone, le scénario n’est pourtant pas aussi simple. Le club ne souhaiterait pas nécessairement vendre son attaquant et envisagerait même de discuter d’une prolongation à la rentrée, avec une revalorisation salariale limitée. Diario AS confirme que l’avenir de Torres reste ouvert et que le Barça attend toujours de voir arriver une proposition concrète du PSG. ‎

🚨 FERRAN TORRES SE PRÉPARE À REJOINDRE LE PSG LA SEMAINE PROCHAINE



🗣️ @gerardromero : « Deco est déjà de retour à Barcelone, un Barça qui suit également de très près les contacts avec le PSG.



Il manque encore l’arrivée de cette offre officielle, mais Ferran Torres est… pic.twitter.com/qmX9vROZlu — Mercato Blaugrana (@MercatoBlaugra) August 7, 2026

Le principal intéressé, lui, entretient soigneusement le suspense. Interrogé sur ce que Barcelone devrait faire pour le convaincre de rester, Ferran Torres a répondu : « Montrer qu’ils m’apprécient, qu’ils viennent négocier et au final tout est une question de discussion. »

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Et concernant Paris, son discours est tout aussi révélateur : « Qu’on vous veuille dans ces équipes, c’est bien. J’ai un contrat avec le Barça. C’est vrai que dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais le bon côté, c’est que comme j’ai un contrat, je peux attendre et décider par moi-même. »

‎‎Une arrivée qui changerait le visage de l’attaque parisienne

‎‎Pour Luis Enrique, l’intérêt pour Torres ne doit rien au hasard. Le technicien espagnol connaît parfaitement le joueur et apprécie sa polyvalence, sa capacité à évoluer dans plusieurs zones offensives et son expérience du très haut niveau. AS avait déjà rapporté que le PSG surveillait sérieusement sa situation et estimait son transfert à environ 50 millions d’euros.

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‎‎Le dossier possède donc tous les ingrédients d’un mercato à suspense : un club vendeur qui temporise, un joueur qui garde publiquement toutes les portes ouvertes et Paris qui semble vouloir accélérer. Même Ekrem Konur avait rapporté l’intérêt parisien, tandis que d’autres informations ont évoqué une possible concurrence de Liverpool.

‎Le prochain mouvement peut tout faire basculer

‎‎Sur le papier, Ferran Torres représente une piste particulièrement cohérente pour le PSG. Son profil permettrait à Luis Enrique de disposer d’un joueur capable de jouer dans l’axe comme sur un côté, tout en apportant une connaissance approfondie du football espagnol.

Et à 26 ans, il possède encore suffisamment d’expérience pour répondre immédiatement aux exigences parisiennes. ‎‎Mais attention au feu d’artifice médiatique : Ferran Torres n’est pas encore officiellement un joueur du PSG. Le Barça attend une véritable offensive parisienne et le joueur conserve un contrat avec le club catalan.

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La balle est donc désormais dans le camp du PSG. Si Paris dégaine autour de 50 millions d’euros et obtient rapidement l’accord de l’intéressé, le dossier pourrait basculer en quelques heures. Dans le cas contraire, Barcelone aura encore le temps de tenter de retourner la situation.