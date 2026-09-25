Accueil - PSG mercato - INFO PSG : Le Barça se retire du dossier Julian Alvarez

Alors que Julian Alvarez serait toujours dans les plans du PSG pour le prochain mercato hivernal, Deco, directeur sportif du Barça, a définitivement mis fin à ce dossier. Le club catalan ne reviendra pas à la charge pour l’attaquant de l’Atlético Madrid.

Mercato PSG : Le Barça plus intéressé par Julian Alvarez ?

D’après les dernières informations du site Fichajes, les dirigeants du Barça auraient désormais pris leurs distances avec le dossier Julian Alvarez. Le président Joan Laporta et son directeur sportif Deco auraient compris la difficulté financière d’une telle opération, l’Atlético Madrid n’ayant aucune intention de faciliter le départ de son numéro 9.

Lire aussi : PSG : Enrique prépare l’arrivée de Julian Alvarez en janvier

À voir

Mercato OL : Pavel Šulc dévoile les coulisses de son départ avorté

Le début de saison flamboyant des hommes de Hansi Flick, avec notamment 8 victoires en autant de matches, ainsi que la forme étincelante de Raphinha au poste de numéro 9, auraient calmé les rumeurs autour de Julian Alvarez du côté de la Catalogne.

Si l’avenir de l’international argentin continue de déchaîner les passions depuis l’été passé, les Blaugranas ne tenteront pas de le recruter lors du prochain mercato de l’hiver. Présent au Portugal Football Summit 2026 ce jeudi, Deco a confirmé que le dossier Alvarez n’est plus à l’ordre du jour dans ses planifications pour améliorer l’effectif barcelonais.

Dans des propos accordés au journal espagnol AS, le directeur sportif du FC Barcelone a confié : « Julian Alvarez appartient désormais au passé. Il faut regarder vers l’avenir et nous sommes satisfaits de notre effectif actuel. J’espère qu’il se porte bien et qu’il contribue au succès de son club. De nombreux transferts ne se concrétisent tout simplement pas. »

À voir

Mercato : Le PSG a préféré Torres à Charles De Ketelaere

Lire aussi : Mercato PSG : Le dossier Julian Alvarez se décante enfin !

Une aubaine pour le Paris SG, qui devient ainsi le grand favori pour le recrutement de l’ancien joueur de Manchester City. Mais qu’en est-il exactement de cette piste aujourd’hui ?

Julian Alvarez toujours d’actualité pour le Paris SG ?

Après le retrait du FC Barcelone, le PSG et Arsenal seraient toujours positionnés pour attirer Julian Alvarez. Une arrivée à Paris dès cet hiver serait même dans les tuyaux. Mais depuis les premières rumeurs concernant l’Argentin de 26 ans, le mercato parisien a considérablement changé la situation. En effet, Ferran Torres a signé en provenance de Barcelone pour 50 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos veut relancer la piste Julian Alvarez

À voir

Turquie-France : Après deux mois d’attente, l’ère Zidane démarre enfin

L’attaquant espagnol réalise un début de saison de fou avec 7 buts inscrits en seulement 6 rencontres. Après avoir récupéré le numéro 9 de Gonçalo Ramos, le Champion du monde 2026n, qui peut évoluer en pointe comme sur les ailes, représente désormais une véritable solution dans l’axe pour Luis Enrique.

Le recrutement de Torres réduit donc logiquement la place disponible pour un joueur comme Julian Alvarez. Sans compter que Luis Campos a également fait venir Maghnes Akliouche et Mika Godts, tandis que Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont toujours sous les ordres de Luis Enrique.

Alors que l’Atlético Madrid pourrait réclamer plus de 100 millions d’euros dans cette affaire, la question financière rend compliqué l’aboutissement d’un tel deal en janvier. Le PSG n’ayant aucune urgence à combler à ce poste. Surtout que le recrutement de Ferran Torres change carrément la lecture du dossier.

À voir

Crise à l’OM : Le vibrant appel d’Alain Soultanian à McCourt

Lire la suite sur le PSG

PSG : Nuno Mendes meilleur que Roberto Carlos ? La légende valide

Mercato : Le PSG a préféré Torres à Charles De Ketelaere

À voir

FC Nantes : Corredor et Centonze de retour avant le Stade de Reims

À moins d’un départ important ou d’une volonté de Luis Enrique de modifier encore profondément son attaque, le Paris Saint-Germain ne devrait pas recruter Julian Alvarez lors du prochain mercato hivernal.