Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Luis Campos passe à l’action pour JJ Gabriel

Après le démenti public de Deco sur l’intérêt du Barça pour le phénomène JJ Gabriel, le PSG serait passé à l’action pour tenter de recruter l’attaquant de Manchester United. Luis Campos aurait établi un contact avec l’entourage du joueur de 15 ans.

Mercato PSG : Luis Campos avance ses pions pour JJ Gabriel

Annoncé comme le grand favori pour récupérer JJ Gabriel dès le prochain mercato hivernal, le FC Barcelone, via son directeur sportif Deco, a publiquement démenti être intéressé par le recrutement du jeune attaquant de Manchester United. Ce qui laisse la voie ouverte à d’autres grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain.

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Ce dimanche, le journaliste Graeme Bailey confirme que les Red Devils auront du mal à retenir JJ Gabriel, qui a déjà réclamé son départ pour janvier, tandis que le Bayern Munich et le Paris SG se seraient rapprochés de l’agent du joueur.

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« Manchester United refuse d’admettre qu’il est sur le point de perdre JJ Gabriel, mais selon @TEAMtalk, les négociations avec l’entourage du jeune joueur, qui fêtera ses 16 ans dans quelques semaines, n’ont guère progressé. Le Bayern Munich et le PSG sont également sur les rangs », écrit le spécialiste anglais sur sa page Twitter.

Luis Campos fait une promesse à JJ Gabriel

Une information confirmée en France par Foot Mercato, qui assure que Luis Campos n’attend plus que le feu vert de JJ Gabriel pour passer à l’action après avoir officiellement contacté son agent.

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« Le Paris SG passe à l’action pour recruter JJ Gabriel, le phénomène de Manchester United ! À seulement 15 ans, l’attaquant anglais souhaite quitter les Red Devils et attire déjà l’attention de plusieurs grands clubs européens. Paris suit son profil depuis plusieurs mois et cherche désormais à se positionner concrètement sur son dossier.

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Auteur de 23 buts en 23 matchs avec les U18 la saison dernière, Gabriel a également inscrit un triplé pour ses débuts en Youth League cette saison. Le Real Madrid et le Bayern Munich sont notamment sur les rangs, tandis que le Barça a publiquement démenti tout intérêt », rapporte le média sportif.

🚨🔴🔵 | Le PSG avance ses pions pour tenter de recruter JJ Gabriel, le phénomène de Manchester United ! 💎



À seulement 15 ans, l’attaquant anglais souhaite quitter les Red Devils et attire déjà plusieurs cadors européens. Paris suit son profil depuis plusieurs mois et cherche… pic.twitter.com/UUIEP1PY0G — Foot Mercato (@footmercato) September 27, 2026

Quelques heures auparavant, le journal espagnol Sport annonçait déjà que le club entraîné par Luis Enrique ne se contenterait visiblement plus de surveiller seulement la situation de Gabriel. Toujours selon la source ibérique, les dirigeants parisiens auraient d’ores et déjà fait connaître leur intérêt à l’agent Ali Barat, qui gère les intérêts de JJ Gabriel.

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Le club de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à formuler une offre si l’international anglais U17 se montre réceptif au projet. Pour rappel, Gabriel fêtera ses 16 ans le 6 octobre prochain, une date importante pour la suite de son avenir. Le jeune attaquant avait déjà eu un premier aperçu du très haut niveau cet été avec Manchester United, devenant le plus jeune joueur du club à participer à une rencontre amicale, face à l’Atlético de Madrid.

Les pensionnaires du Parc des Princes, qui ont déjà vu plusieurs cracks leur échapper ces derniers mois, ne veulent plus passer à côté de la possibilité de mettre la main sur ce prodige anglais, qui n’a certainement pas fini de faire parler de lui. Déjà annoncé sur les dossiers Lacine Megnan-Pavé (16 ans, MHSC) et d’Adil Hamdani (17 ans, OL), le Paris SG serait prêt à tout mettre en oeuvre pour rafler la mise pour JJ Gabriel.

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Néanmoins, Luis Campos devra batailler dur face au Real Madrid et au Bayern Munich pour le natif d’Enfield. Surtout si d’autres cadors s’ajoutent à la liste de ses courtisans.

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