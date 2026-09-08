Mercato PSG : Luis Campos veut relancer la piste Julian Alvarez

Le mercato estival à peine terminé, le PSG aurait déjà les yeux tournés vers le prochain marché des transferts. La cible prioritaire est Julian Alvarez.

Mercato PSG : Luis Campos cible Julian Alvarez

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Un coup XXL se prépare-t-il déjà à Paris ? Le PSG cible toujours Julian Alvarez, selon El Nacional. L’attaquant argentin attire l’œil attentif des dirigeants parisiens. Mais le club de la capitale tentera-t-il vraiment l’assaut dès cet hiver pour recruter la star des Colchoneros ?

Dans les dernières heures du mercato, l’arrivée d’une recrue surprise à Paris avait été évoquée. Plusieurs sources annonçaient même une ultime offensive pour un joueur offensif, sans toutefois révéler son identité. Cette piste n’a finalement pas abouti. Désormais, Luis Campos et Luis Enrique prépareraient le mercato hivernal.

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Le média El Nacional dévoile l’identité exacte du joueur convoité : Julian Alvarez. Luis Enrique apprécie le profil de l’Argentin. Il cherche un renfort solide devant après les départs récents de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye. Alvarez évolue encore à l’Atlético de Madrid. Mais le joueur poussait fort cet été pour signer au FC Barcelone.

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Déçu par ce transfert avorté, le Colchonero chercherait un autre défi ambitieux. Un retour du Barça dans ce dossier paraît peu probable. Paris a donc le chemin libre pour réussir ce coup, même si Arsenal est chaud pour s’offrir le champion du monde 2022. Les Gunners ont d’ailleurs soumis une offre de dernière minute fin août.

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Les informations concernant un éventuel assaut du Paris SG pour Alvarez cet hiver restent, à ce stade, à confirmer. L’Atlético de Madrid ne compte pas brader son attaquant. Pour ouvrir la porte à son départ, le club espagnol réclamerait 150 millions d’euros. Le PSG acceptera-t-il de payer le prix fort cet hiver ?