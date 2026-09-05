PSG : Enrique prépare l’arrivée de Julian Alvarez en janvier

Le PSG pourrait frapper un gros coup lors du prochain mercato hivernal. Selon le média Fichajes, Luis Enrique aimerait obtenir le renfort de Julian Alvarez, l’attaquant de l’Atlético Madrid, en janvier.

Mercato PSG : Julian Alvarez recruté cet hiver, Luis Enrique passe sa commande

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Après avoir recruté Ferran Torres, Mika Godts et Maghnes Akliouche cet été, le Paris Saint-Germain pourrait encore renforcer son secteur offensif lors du mercato de l’hiver à venir. Après avoir vendu pour plus de 350 millions d’euros et dépensé seulement 160 millions d’euros cet été, le club de la capitale dispose de suffisamment de moyens pour frapper un très gros coup en janvier et Luis Enrique aurait déjà sa petite idée sur le joueur qu’il veut dans son effectif dans la seconde partie de saison.

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En effet, selon les dernières informations du média Fichajes, l’entraîneur du PSG aurait demandé à Luis Campos de tout faire pour boucler la signature de Julian Alvarez en janvier prochain. Le technicien espagnol apprécierait énormément le profil de l’avant-centre de l’Atlético Madrid, notamment sa grande polyvalence.

La publication ibérique ajoute même que le Paris SG pourrait prochainement faire une offre aux dirigeants madrilènes ainsi qu’au joueur de 26 ans. Alors que Julian Alvarez souhaite rejoindre le FC Barcelone, les Colchoneros refusent fermement de négocier avec les Blaugranas. Le Paris Saint-Germain veut donc profiter de cette situation pour recruter Alvarez durant l’hiver. Surtout que le principal concerné n’a pas changé d’avis : il veut quitter l’Atlético.

Un bon de sortie déjà disponible pour Julian Alvarez ?

Fortement pressenti au Barça, Julian Alvarez est finalement resté à l’Atlético Madrid à l’issue du mercato estival. Mais son clan serait persuadé qu’un bon de sortie pourrait lui être délivré durant l’hiver. Après avoir officiellement annoncé son envie d’aller à Barcelone, l’ancien joueur de Manchester City n’est plus le bienvenu chez les Colchoneros.

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Conspué par les supporters lors de sa seule apparition en Liga cette saison, face à Villarreal, Julian Alvarez pourrait bien changer d’air dans les mois à venir. D’après l’émission El Chiringuito de Jugones, l’entourage de l’international argentin serait convaincu que la direction de l’Atlético le laissera partir cet hiver, les socios ne souhaitant plus le voir sous leurs couleurs.

Toujours selon la même source, les Colchoneros pourraient eux-mêmes proposer Alvarez au Barça. Mais Fichajes assure que c’est le Paris SG qui serait le mieux placé pour réaliser ce transfert en janvier 2027. Pour rappel, l’Atlético Madrid a réclamé 150 millions d’euros cet été pour laisser partir son numéro 9. Ce montant pourrait être revu légèrement à la baisse cet hiver, surtout si Alvarez venait à manquer de temps de jeu.

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De son côté, le Paris Saint-Germain aurait déjà prévu d’établir un premier contact avec les représentants du compatriote de Lionel Messi dans le mois de novembre prochain. Affaire à suivre donc…