Mercato OL : Retour manqué de Benzema, la direction avoue

Le possible retour de Karim Benzema agite le mercato de l’OL ces derniers jours. Le directeur sportif des Gones Matthieu Louis-Jean a toutefois tenu à mettre les choses au clair.

Benzema veut revenir à l’OL, Matthieu Louis-Jean rétablit la vérité

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La fin du mercato de l’Olympique de Lyonnais a été animée par un dossier XXL : le possible come-back de Karim Benzema. L’attaquant français est libre de tout engagement depuis son départ d’Al-Hilal. Il n’a pas à s’inquiéter de la fermeture officielle du mercato. Car sa situation contractuelle lui permet s’engager où il le souhaite hors période estivale.

Karim Benzema ne serait pas insensible à l’idée de retrouver son club formateur, l’OL. Cette perspective a immédiatement fait rêver les supporters rhodaniens. Surtout que la formation lyonnaise cherchait activement à renforcer son secteur offensif pour épauler Loïs Openda. Sauf que la réalité financière et administrative a rapidement douché ces espoirs.

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Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif des Gones, a tenu à clarifier la situation en qualifiant cette piste XXL de simple fantasme. « Presque du fantasme. Il y a eu un contact cet été avec un intermédiaire. Ça n’a pas été plus loin, c’était infaisable avec les questions contractuelles », a-t-il déclaré en conférence de presse.

L’Olympique Lyonnais misait sur Loïs Openda

Il y a certes eu un échange informel par le biais d’un intermédiaire. Mais le dossier Benzema n’a pas abouti en raison d’obstacles contractuels liés à sa situation avec le championnat saoudien. « Il est toujours sous contrat avec la Fédération (saoudienne, ndlr) ».

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Le dirigeant lyonnais rappelle que son club s’était prioritairement positionné pour Loïs Openda afin de boucler rapidement son recrutement. Par conséquent, aucun contact direct n’a eu lieu entre la direction et le Ballon D’or 2022. « C’est un immense joueur. Je n’ai pas été plus loin et je n’ai pas parlé avec lui », a-t-il conclu.