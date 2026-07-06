Algérie : Anis Hadj, l’héritier de Mahrez est-il déjà prêt ?

Pendant des années, Riyad Mahrez a été le point de bascule de l’équipe d’Algérie, celui qui changeait le rythme d’un match d’un simple geste. Aujourd’hui, son départ laisse un vide immense que personne ne peut ignorer.

Dans cette transition, un nom commence à émerger avec insistance : Anis Hadj Moussa. Mais est-il réellement prêt à endosser un rôle aussi lourd que celui d’un héritier annoncé ?

Riyad Mahrez, Un héritage impossible à reprendre ?

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Remplacer Riyad Mahrez ne consiste pas seulement à combler un poste sur le terrain. C’est remplacer un joueur qui a façonné l’identité offensive de l’Algérie pendant des années. Mahrez n’était pas seulement un dribbleur élégant ou un passeur décisif, il était surtout un joueur de moments clés, capable de faire basculer une rencontre sur une inspiration. Cette capacité à décider dans les instants les plus lourds est ce qui le rend difficilement remplaçable.

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C’est dans cet espace que s’inscrit Anis Hadj Moussa. L’ailier de Feyenoord n’a pas encore le statut de Mahrez, mais il possède un profil différent, plus direct, plus explosif, basé sur la percussion et la prise d’initiative. Là où Mahrez contrôlait le tempo, Hadj Moussa cherche davantage à casser les lignes par l’accélération et le dribble. Cependant, ce passage en club ne garantit pas une réussite immédiate en sélection. Le football international impose une pression différente, plus symbolique, où chaque action est analysée sous l’angle de l’héritage et de la responsabilité.

Entre Feyenoord et les Fennecs : la montée en puissance

À Feyenoord, Anis Hadj Moussa s’est progressivement imposé comme un ailier capable de faire la différence dans les trente derniers mètres. Son jeu repose sur la vitesse, la spontanéité et une capacité constante à provoquer son adversaire direct. Dans un championnat exigeant comme l’Eredivisie, il a dû apprendre à être efficace tout en conservant son style instinctif.

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Le contexte du Stadion Feijenoord, plus connu sous le nom de De Kuip, joue un rôle important dans son développement. Ce stade impose une pression constante, avec un public qui attend du spectacle et de l’intensité. Dans cet environnement, Hadj Moussa a gagné en personnalité et en confiance, au point de devenir un joueur apprécié pour son audace et sa capacité à tenter des choses.

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Cependant, ce passage en club ne garantit pas une réussite immédiate en sélection. Le football international impose une pression différente, plus symbolique, où chaque action est analysée sous l’angle de l’héritage et de la responsabilité.

Le vrai défi : devenir un leader et non un espoir

En équipe nationale, le statut change radicalement. Anis Hadj Moussa n’est plus seulement un jeune talent européen, il devient un joueur observé comme un potentiel successeur d’une légende. Cette transformation mentale est souvent la plus difficile à gérer. Le talent ne suffit plus, il faut désormais de la constance et de la maturité.

Il faut aussi éviter une comparaison trop rapide avec Mahrez. Ce type de parallèle peut être motivant, mais il peut aussi devenir un poids. Mahrez a construit sa légende sur des années de haut niveau, en club comme en sélection. Hadj Moussa, lui, est encore dans une phase de construction, où chaque match sert à définir son identité.

Reste désormais une question essentielle. Sera-t-il simplement un talent prometteur parmi d’autres, ou le joueur capable de symboliser cette nouvelle génération algérienne ? La réponse dépendra moins des attentes extérieures que de sa capacité à transformer son potentiel en influence réelle sur le terrain.

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Pour l’instant, l’Algérie observe. Et Anis Hadj Moussa, lui, avance dans une zone où chaque match peut accélérer son destin.