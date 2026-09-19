OL-Stade Rennais : 3 raisons de croire au coup parfait à Lyon

Le Stade Rennais se déplace à Lyon ce samedi 19 septembre à 20 h 45 avec plusieurs arguments pour croire à un résultat important face à l’OL. Historique favorable, projections européennes et contexte arbitral offrent trois raisons d’espérer, même si Anthony Rouault rappelle que les Rennais devront surtout répondre présents sur le terrain.

OL-Stade Rennais : Pourquoi Lyon peut-il encore sourire au Stade Rennais ?

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Le Stade Rennais arrive à ce rendez-vous avec un historique particulièrement intéressant dans le Rhône. D’après les données de Opta, Rennes a remporté sept de ses quinze derniers déplacements à Lyon en Ligue 1, pour sept défaites et un nul. Ce bilan ne garantit évidemment aucun résultat, mais il rappelle que le Groupama Stadium n’a jamais constitué une forteresse imprenable pour les Bretons.

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Depuis 2011, seuls les Parisiens ont gagné davantage de fois à Lyon que le Stade Rennais en championnat sur cette période. Voilà de quoi nourrir quelques certitudes avant le coup d’envoi. Mais l’équipe de Franck Haise devra éviter le piège classique des statistiques : elles racontent le passé, pas les 90 prochaines minutes.

Les chiffres européens donnent-ils une autre dimension au choc ?

Le deuxième élément concerne la dynamique européenne. Selon les projections d’Opta, 10 000 simulations de la Ligue Europa 2026-2027 accordent au Stade Rennais 90,2 % de chances de franchir la phase de ligue et 3,5 % de chances de remporter la compétition. Lyon affiche respectivement 80,8 % et 3 %. Ces chiffres ne prédisent pas le résultat de ce duel. Ils dessinent plutôt l’image de deux équipes ambitieuses, capables de regarder vers le haut.

Pour Rennes, cette rencontre représente surtout une occasion de confirmer son bon début de saison avant la coupure internationale. Et Anthony Rouault ne s’y trompe pas : « Oui, bien sûr, Lyon est une grosse équipe. On a bien commencé la saison et si l’on peut terminer cette première petite phase avec une victoire, je pense que l’on aura fait une très, très bonne première partie de saison sur le plan comptable », a-t-il confié.

L’arbitrage peut-il peser dans une soirée aussi tendue ?

Mathieu Vernice a été désigné pour diriger cette affiche. Le détail qui attire l’attention concerne son historique avec l’OL. Sur les six rencontres lyonnaises qu’il a arbitrées, quatre ont donné lieu à une expulsion côté rhodanien. Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico, Ainsley Maitland-Niles et Endrick ont notamment été concernés lors de précédentes rencontres. Il serait toutefois hasardeux d’en tirer une conclusion sur la rencontre de ce samedi.

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Un arbitre ne condamne pas une équipe avant même le coup d’envoi, et Rennes devra surtout provoquer sa réussite par son jeu. D’autant que la fatigue ne devrait pas constituer une excuse, comme l’a clairement expliqué Rouault dans les colonnes de Ouest-France : « Il ne faudra pas se chercher d’excuse avec l’enchaînement des matches. »

Pourquoi Rouault peut-il être l’une des clés de cette soirée ?

Le contexte défensif apporte un autre enseignement. Installé depuis trois rencontres dans le onze rennais, Anthony Rouault a profité de son opportunité aux côtés de Charlie Cresswell après avoir patienté derrière Abdelhamid Aït Boudlal. À 25 ans, le défenseur semble désormais avoir trouvé une place importante dans le dispositif de Franck Haise. Son discours traduit surtout une vraie impatience avant le choc. « On est tous impatients de le jouer », explique-t-il au sujet de Lyon, avant d’ajouter que cette rencontre « peut être un élément important pour la suite ».

Le Stade Rennais possède donc plusieurs cartes avant de retrouver l’OL : un passé favorable à Lyon, une dynamique qui nourrit les ambitions européennes et un groupe qui semble prendre confiance. Mais la vraie réponse arrivera sur la pelouse. Rouault l’a parfaitement résumé : « Je ne dirais pas que c’est un tournant, parce qu’il va y en avoir d’autres. » Pour Rennes, ce rendez-vous peut néanmoins devenir un sérieux marqueur de la suite de la saison.