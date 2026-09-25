Accueil - Classement Ligue 1 - Le Mans FC : Gana Gueye et Lucas Leiva entrent au capital du club

Après Thibaut Courtois et Novak Djokovic, deux anciens milieux de Premier League. Le Mans FC a annoncé mercredi 23 septembre l’arrivée d’Idrissa Gana Gueye et de Lucas Leiva parmi ses actionnaires. Le promu de Ligue 1 vit une semaine particulière : quatre jours plus tôt, il avait signé contre Lorient sa première victoire dans l’élite depuis mai 2010.

Qui sont les nouveaux actionnaires du Mans FC ?

Selon le communiqué officiel du club, les deux anciens joueurs rejoignent un groupe d’investisseurs qui compte déjà Thibaut Courtois, Novak Djokovic, Felipe Massa, Kevin Magnussen et Georgios Frangulis.

Le club présente Idrissa Gana Gueye comme un international sénégalais passé par Everton, le Paris Saint-Germain et le LOSC, présent à la Coupe du monde 2026. Il a lancé une académie de football au Sénégal. « Je suis fier de rejoindre le projet du Mans FC en tant qu’investisseur », a déclaré le milieu de terrain dans le communiqué.

Lucas Leiva compte plus de 300 matchs avec Liverpool et plus de 200 avec la Lazio Rome. Le Brésilien ne se contentera pas d’un rôle financier : le club indique qu’il s’impliquera dans le recrutement et la formation. « Je suis très fier de rejoindre le Mans FC aux côtés d’OutField et de faire partie de ce nouveau chapitre pour le club », a expliqué l’ancien joueur de Liverpool.

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Comment Le Mans FC a-t-il battu Lorient ?

Samedi 19 septembre, au stade Marie-Marvingt, Le Mans FC a battu Lorient 2-1 pour la 5e journée. Adil Bourabaa a ouvert le score dans les toutes premières minutes, puis Habib Diallo a doublé la mise de la tête sur corner à la 57e. Isak Jensen a réduit l’écart pour les Merlus à la 79e, d’après Maxifoot, qui relève 11 tirs manceaux dont 7 cadrés, contre 9 et 2 pour Lorient.

Ce succès met fin à une longue attente. Le Mans FC n’avait plus gagné en première division depuis le 8 mai 2010 et une victoire contre le PSG, soit 5 978 jours.

Patrick Videira attendait ce moment. « Je ne pouvais plus l’entendre ce mot, ‘encourageant’. Je leur ai dit que j’avais envie d’entendre à la fin du match des félicitations et surtout de pouvoir les féliciter », a confié l’entraîneur du Mans FC. Il reste lucide : « On n’est pas parfait, il y a des choses encore à rectifier, surtout sur les temps faibles où, souvent, on encaisse un but. »

Où en est Le Mans au classement de la Ligue 1 ?

Avec une victoire, trois nuls et une défaite, Le Mans FC pointe à la 9e place avec 6 points, pour 9 buts marqués et autant d’encaissés. Le promu, de retour dans l’élite après seize ans d’absence, est à cinq points du Paris FC, 3e. Le nul 2-2 ramené de Lens avait inspiré une analyse de Pierre Ménès sur les limites lensoises. Tout le détail est sur le classement de la Ligue 1.

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Trois joueurs sont partis en sélection, selon le club. Adil Bourabaa vit sa première convocation avec l’Algérie, qui affronte la Zambie ce vendredi 25 septembre à 21h avant d’affronter le Burundi puis le Niger. Harold Voyer est avec la Martinique, Edwin Quarshie avec la Centrafrique.

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Quand joue PSG – Le Mans ?

La reprise rappelle le 8 mai 2010 : Le Mans se rend au Parc des Princes pour affronter le PSG le samedi 10 octobre à 20h45, sur Ligue 1+, selon la programmation de la LFP. Les Sarthois recevront ensuite Toulouse le vendredi 16 octobre à 20h45, puis iront à Auxerre le 25 octobre.