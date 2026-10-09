Accueil - Mercato OM - OM-Olympiakos : Des places à 15 € pour enflammer le Vélodrome

Le Vélodrome comme une forteresse ? L’OM propose des billets à partir de 15 euros par personne pour son rendez-vous de Ligue Europa contre l’Olympiakos, prévu le jeudi 15 octobre à 21 heures. Face aux difficultés sportives et au risque de voir les tribunes se dégarnir, le club phocéen mise sur des tarifs accessibles pour mobiliser ses supporters et retrouver une ambiance digne des grandes soirées européennes.

OM-Olympiakos : Le Vélodrome à l’heure de la mobilisation populaire

À Marseille, l’Europe ne se joue pas uniquement sur la pelouse. Elle se gagne aussi dans les tribunes, là où les chants et la ferveur du public peuvent pousser une équipe à se surpasser. Pourtant, les résultats compliqués du début de saison et l’accumulation des rencontres fragilisent la promesse d’un stade systématiquement plein. La direction de l’OM a choisi de réagir en rendant le choc de Ligue Europa face à l’Olympiakos plus accessible.

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L’enjeu dépasse donc la simple vente de billets. Pour ce rendez-vous face aux Grecs, les Marseillais auront besoin d’un public capable de maintenir la pression pendant 90 minutes au Vélodrome. Dans un contexte sportif délicat, le soutien des supporters pourrait représenter un supplément d’énergie précieux. À Marseille, le fameux douzième homme n’est jamais un figurant. Lorsqu’il entre dans son match, il peut transformer l’atmosphère d’une rencontre.

Des billets à prix réduit pour remplir les tribunes du Vélodrome

La principale mesure annoncée repose sur une offre collective particulièrement accessible. Pour 60 euros, l’OM propose un pack de quatre places, soit 15 euros par personne. Une formule qui cible notamment les familles et les groupes d’amis désireux de partager une soirée européenne sans alourdir leur budget.

Le club affiche ainsi sa volonté de rapprocher les supporters du terrain, alors que chaque voix pourrait compter dans ce rendez-vous continental au Vélodrome. Les personnes qui souhaitent venir seules ou en petit comité disposent également d’une solution. Des billets à l’unité sont annoncés à partir de 18 euros. Cette politique tarifaire doit faciliter l’accès au stade et encourager une mobilisation plus large.

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Il y a toutefois une inconnue majeure : combien de supporters répondront réellement à l’appel ? Les tarifs constituent un argument de poids, mais ils ne garantissent ni un stade complet ni une ferveur immédiate. Le prix ouvre la porte, aux joueurs de donner envie de pousser la chansonnette.

L’Olympiakos, un adversaire qui exige un Vélodrome incandescent

Sur le papier, l’affiche mérite pourtant le déplacement. L’Olympiakos, club grec du Pirée, possède une véritable expérience des compétitions continentales. Son sacre en Ligue Conférence au printemps 2024 rappelle qu’il ne s’agit pas d’un adversaire à prendre à la légère.

Pour Marseille, l’objectif sera donc de trouver le bon équilibre entre ambition offensive, rigueur collective et maîtrise des temps faibles. Cette rencontre intervient également dans une période où les Olympiens doivent convaincre par leurs performances autant que par leurs résultats. Une victoire pourrait raviver l’enthousiasme et renforcer le lien avec un public exigeant.

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À l’inverse, une nouvelle désillusion risquerait d’alimenter les doutes. Le message commercial du club est clair : les supporters sont invités à répondre présents. Mais pour que cette soirée européenne marque les esprits, l’OM devra aussi livrer sur le terrain une prestation à la hauteur des attentes. Les billets sont moins chers ; l’engagement, lui, devra être maximal.