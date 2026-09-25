Accueil - Mercato OM - OM : Payan durcit le ton avec McCourt au sujet du Vélodrome

Propriétaire de l’OM, Frank MCourt fait face à l’intransigeance de Benoît Payan. Le maire de Marseille refuse toute baisse du loyer du Vélodrome en dépit de la crise qui secoue le club phocéen.

OM : Benoît Payan refuse toute remise à Frank McCourt ?

Tensions et inquiétudes autour de l’OM se poursuivent avec les récentes déclarations de Benoît Payan. Le maire de la ville de Marseille est catégorique dans les colonnes de La Provence. Il n’accordera aucun cadeau au club phocéen. Bien au contraire, la municipalité prévoit au d’augmenter le loyer du Vélodrome.

Benoît Payan assure que : « le loyer du Vélodrome ne va pas baisser. Il va augmenter et ça, l’OM le sait, c’est dans son business plan ». Cette annonce résonne comme un coup de massue infligé à la direction phocéenne. Cette dernière fait face à une crise financière sans précédent.

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L’Olympique de Marseille a été épinglé par la DNCG et se retrouve dans l’incapacité de faire venir un nouveau joueur. Son mercato estival s’est achevé sans la moindre recrue signée. Tandis que onze cadres ont quitté le navire cet été. Ce dégraissage massif reste insuffisant pour rentrer dans les clous du gendarme financier.

Les difficultés financières sont-elles liées au Vélodrome ?

Cette situation économique a d’ailleurs des répercussions sur le début de saison catastrophique de l’Olympique de Marseille. Bruno Genesio et ses hommes ont enchainé cinq défaites en six matchs. Les Phocéens sont à présent avant-dernier (17e) de Ligue 1 avec trois petits points.

Certains observateurs s’attendaient à un assouplissement de la maire de Marseille compte tenu des difficultés du club. Mais Benoît Payan a clarifié la position de la municipalité. Il explique que les difficultés économiques de l’Olympique de Marseille ne proviennent en aucun cas du coût de l’enceinte.

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Benoît Payan persiste : « le loyer du Vélodrome, ce n’est pas forcément ce qui met les finances du club dans le rouge. Ce qui met les finances du club dans le rouge, ce sont des sujets différents que tout supporter et tout spécialiste du football comprend et connaît. Il s’agit de sommes astronomiques comparées au loyer du Vélodrome. Et ce n’est pas avec le loyer du Vélodrome qu’on va racheter des grands joueurs et qu’on va refaire une grosse équipe ».

L’Olympique de Marseille devra se tourner vers d’autres solutions ?

Le premier magistrat de la ville de Marseille refuse ainsi de faire supporter aux contribuables marseillais les choix stratégiques de Frank McCourt ou les manques de moyens de l’état-major phocéen. Benoît Payan prévient : « je ne ferai pas payer les Marseillais pour avoir un dixième de joueur qu’on mérite ».

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La direction de l’OM et son propriétaire Frank McCourt sont prévenus. Ils devront trouver d’autres solutions sportives et économiques pour redresser la barre sans espérer une ristourne de la part des autorités locales.