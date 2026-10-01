Accueil - Mercato OM - OM : la blessure de Derek Cornelius ouvre une porte à Bamo Meïté

L’OM enregistre plusieurs blessures durant cette trêve internationale. Bamo Meïté pourrait profiter de la situation pour retrouver une place plus importante dans l’équipe. Le défenseur ivoirien n’a toujours disputé le moindre match sous les ordres de Bruno Genesio cette saison.

OM : La blessure de Derek Cornelius relance Bamo Meïté

Bamo Meïté se retrouve malgré lui au cœur de l’actualité de l’Olympique de Marseille en raison d’un concours de circonstances inattendu. Comme le rappelle Le Phocéen, le défenseur ivoirien est resté jusqu’ici très discret dans la rotation de Bruno Genesio, se contentant d’un temps de jeu quasi inexistant. Il n’a toujours pas disputé un seul match sous le maillot de l’OM cette saison.

La faute à des soucis physiques qui tronqué sa préparation estivale. De retour de blessure, Bamo Meïté reste scotché sur le banc de touche. Mais sa situation de devrait basculer dans les prochaines semaines. La trêve internationale a en effet laissé de profondes traces profondes dans l’effectif marseillais. Les blessures enregistrées dans le groupe obligent Bruno Genesio à revoir ses plans.

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Le profil naturel de Bamo Meïté le destine à évoluer certes dans l’axe droit. Sauf que la longue absence de Derek Cornelius et le manque solutions importantes en défense centrale rebat totalement les cartes. Cela lui offre une voie royale pour redevenir une option crédible aux yeux de son entraîneur. Ce bouleversement touche d’ailleurs l’ensemble des secteurs de jeu à l’Olympique de Marseille.

De jeunes joueurs se rapprochent d’une titularisation à Marseille

Ce casse-tête de Bruno Genesio pourrait se transformer en une immense bouffée d’air pour des éléments relégués au second plan. L’indisponibilité de Himad Abdelli et le manque de rythme de certains cadres poussent sans doute le staff à regarder vers la jeunesse. Des profils comme Nouhoum Kamissoko pourraient en profiter pour gratter de précieuses minutes.

À l’image de Bamo Meïté, d’autres jeunes talents plus lointains dans la hiérarchie établie à l’OM guettent la moindre ouverture pour faire basculer leur trajectoire professionnelle. C’est le cas d’Alexi Koum qui espère se rapprocher du onze de départ marseillais dès la reprise du Championnat.

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En attaque, l’incertitude plane autour de la disponibilité d’Amine Gouiri. Si le buteur algérien venait à déclarer forfait pour le déplacement à Troyes le 11 octobre prochaine, Neal Maupay obtiendrait une occasion en or de s’installer au poste de numéro 9. Cette transition devrait provoquer des réajustements tactiques

Bruno Genesio aura le dernier mot

Elle favoriserait par exemple le replacement d’un Amine Harit blessé ou l’intégration progressive de jeunes pousses en offensive. Keyliane Abdallah apparait comme le jeune le mieux placé pour grappiller du temps de jeu en attaque. Genesio déclarait d’ailleurs « Abdallah avance à l’image de beaucoup d’autres jeunes. Ils auront des opportunités ».

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Notons que Timothy Weah est suspendu pour ce match contre l’ESTAC. Cela libère une place dans le onze marseillais. Le dernier revient à Bruno Genesio. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille pourrait choisir de lancer enfin Bamo Meïté ou opter pour des solutions plus expérimentées. Un seul match suffira peut-être à l’ancien défenseur de Lorient de modifier durablement son statut de remplaçant.