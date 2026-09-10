ASSE – USLD : Ian Cathro rassure les Verts avant Dunkerque

L’ASSE se déplace à Dunkerque ce samedi 12 septembre à 20 heures avec quinze points pris sur quinze possibles, mais Ian Cathro reste méfiant avant la sixième journée de Ligue 2. L’entraîneur stéphanois se dit toutefois rassuré par le calme de son vestiaire.

ASSE – USLD : Ian Cathro se méfie de Dunkerque

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Après cinq victoires en autant de journées, l’ASSE veut poursuivre son sans-faute sur la pelouse de Dunkerque. Malgré ce départ idéal, Ian Cathro s’attend à une rencontre particulièrement difficile face à une équipe dont il apprécie le travail et les principes de jeu. « À Dunkerque, je m’attends à un match très compliqué. L’identité de jeu de l’USLD est très forte sous les ordres d’un entraîneur qui travaille bien », a expliqué le technicien écossais en conférence de presse.

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Cathro s’attend notamment à voir les Nordistes chercher à avoir le ballon et mettre en place une animation offensive intéressante. Le départ de Thomas Robinet n’a pas non plus modifié, selon lui, les principes de l’USLD. Les Verts restent d’ailleurs sur deux défaites lors de leurs deux derniers déplacements à Dunkerque.

Jakob Breum poursuit son retour

Pour ce rendez-vous, Ian Cathro dispose d’un groupe presque au complet. Ben Old et Mahmoud Jaber ont été ménagés à l’entraînement, sans inquiétude majeure signalée. Jakob Breum, lui, continue de retrouver progressivement ses sensations après son pépin musculaire. Entré en jeu contre Montpellier, le Danois s’est montré rassurant : « Je me sens de mieux en mieux. Je ne sais pas encore ce que décideront le coach et le staff médical, mais j’ai vraiment de bonnes sensations maintenant. »

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Cathro préfère néanmoins rester prudent avec sa recrue. « On ne peut pas vraiment parler de blessure pour Jakob. C’est plus une gêne. On doit surveiller ça au quotidien. Nous ne sommes qu’en septembre et une saison, c’est long. On ne veut pas prendre de risque », a-t-il expliqué.

Ian Cathro rassuré par son vestiaire

Si l’ASSE reste prudente avant ce déplacement, son excellent début de saison pourrait naturellement nourrir une certaine euphorie. Avec quinze points sur quinze et une victoire 3-1 contre Montpellier pour le retour des kops à Geoffroy-Guichard, les Verts avancent pourtant avec une dynamique impressionnante.

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Ian Cathro assure cependant que son groupe garde les pieds sur terre. « Le danger de l’euphorie ? Je ne ressens pas une équipe qui tombe là-dedans. Je sens un groupe calme, conscient de là où nous en sommes », a confié l’entraîneur. Le technicien écossais estime que ses joueurs savent encore tout le chemin qu’il leur reste à parcourir.