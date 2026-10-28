Accueil - Mercato ASSE - ASSE : L’EA Guingamp s’étoffe avant de recevoir Saint-Etienne

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En plus de sa victoire à Clermont, l’EA Guingamp récupère des renforts avant la réception de l’ASSE, samedi (20 h), au stade du Roudourou.

EAG – ASSE : L’équipe de Ripoll renforcée, Gomis et Démouchy solides contre Clermont

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour l’EA Guingamp avant de recevoir l’ASSE, lors de la 11e journée de Ligue 2. Le club breton a mis fin à sa série négative de trois défaites et de sept buts concédés grâce à une victoire sur le terrain de Clermont Foot (0-2).

Un clean sheet qui témoigne également d’une sérénité défensive retrouvée. L’équipe de Sylvain Ripoll attend donc celle de Ian Cathro dans un nouvel état d’esprit, grâce à la confiance retrouvée contre Clermont Foot 63.

De plus, l’En Avant Guingamp s’est renforcé avant la venue de l’AS Saint-Etienne en Bretagne. Il a récupéré Donatien Gomis (32 ans) et Albin Démouchy (24 ans) lors du déplacement au stade Gabriel-Montpied.

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Les deux piliers de la défense guingampaise étaient de retour de suspension. Le premier avait écopé de deux matchs de suspension après une expulsion, tandis que le second avait purgé un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes.

Donatien Gomis a été titulaire à sept reprises en huit apparitions en Ligue 2 cette saison. Quant à Albin Démouchy, il a été titulaire huit fois en neuf matchs disputés. Ils ont été des acteurs majeurs de la victoire de l’EAG à Clermont.

Gautier Ott et de Darly Nlandu voient le bout du tunnel

Outre le retour salvateur des deux défenseurs centraux, Sylvain Ripoll récupère des joueurs de retour de blessure. Selon les informations du journal Le Télégramme, l’entraîneur du club breton a récemment enregistré les retours de Gautier Ott et de Darly Nlandu. L’ailier de 24 ans et le milieu franco-congolais voient le bout du tunnel après avoir tous deux été victimes d’une rupture des ligaments croisés du genou en début d’année 2026.

Arrêté par une blessure musculaire et indisponible lors des trois derniers matchs de championnat, Jasser Chamakh a réintégré l’entraînement collectif depuis lundi, à en croire la même source.

Le milieu de terrain de 23 ans n’est certes pas un élément clé de l’entraîneur de l’EA Guingamp, mais il fait partie de la rotation. C’est également le cas de Vimoj Muntu. Absent lui aussi contre Nancy, Pau et Clermont, le jeune latéral gauche se rapprocherait d’un retour.

Saint-Etienne : Larsonneur et Svetlin absents contre l’EAG

À Saint-Etienne, Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin sont d’ores et déjà forfaits pour le déplacement en Bretagne. En revanche, le retour de Sohaib Naïr est annoncé. Absent de dernière minute contre le FC Nantes, samedi dernier, il a repris l’entrainement cette semaine.

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Recruté à Guingamp cet été, le défenseur central pourrait être disponible pour affronter son ancien club, lors de la 11e journée.

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