Accueil - Mercato ASSE - Mercato ASSE : Plus de 50 M€ de valorisation, KSV se frotte les mains

L’ASSE est classée parmi les clubs du championnat français ayant le mieux valorisé les joueurs recrutés sur les cinq dernières saisons. Ce qui est une bonne nouvelle pour Kilmer Sports Ventures.

Mercato : Les dernières recrues de l’ASSE valorisées à 50 M€

Reléguée en Ligue 2 à l’issue de l’exercice 2024-2025, l’ASSE a entamé sa deuxième saison de suite dans cette division. Selon les chiffres du média spécialisé, Transfermarkt, Kilmer Sports Ventures (KSV) avait investi 26 millions d’euros pendant le mercato de 2025, puis 10,35 millions à l’été 2026 pour renforcer son équipe.

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Avant l’arrivée du groupe canadien à la tête du club stéphanois (en juin 2024), la direction d’alors avait également effectué des investissements, mais pas à hauteur de ceux de Larry Tanenbaum, le nouveau propriétaire. Cependant, L’Observatoire du football CIES assure que l’AS Saint-Etienne figure parmi les clubs qui ont le mieux valorisé leurs recrues entre 2021 et 2026.

Le club de Ligue 2 est classé en 10e position parmi des mastodontes de Ligue 1, notamment le PSG. Selon les révélations de la source dans sa 557e Lettre hebdomadaire, la valorisation totale nette des Verts est estimée à plus de 50 M€.

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Dans les détails, le bilan financier des joueurs déjà transférés par l’ASSE est de 12 M€ et la valeur estimée des joueurs toujours sous contrat est de 38 M€. Quant au volume des transferts étudiés, il est de 104 M€.

Le Stade de Reims devance largement l’AS Saint-Etienne

Outre les clubs de l’élite, qui dominent naturellement ce classement, le Stade de Reims, le FC Metz, le FC Nantes et évidemment l’AS Saint-Etienne sont les équipes de Ligue 2 classées dans le Top 14.

Les recrues rémoises, sur la même période, sont valorisées à 126 M€, tandis que celles des Messins et des Canaris sont évaluées respectivement à 46 M€ et 26 M€. Il faut rappeler que Reims a vendu Patrick Zabi à 25 M€ au Paris FC et Ewen Jaouen à Newcastle à 21,5 M€, l’été dernier.

Pour mieux comprendre le classement de la source, elle précise qu’il est présenté selon la valorisation ou dépréciation des joueurs non-issus du centre de formation, et recrutés lors des cinq dernières années.

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En effet, le calcul de l’Observatoire du football « prend en compte le bilan entre sommes de transfert investies et encaissées pour les recrues déjà cédées et sommes investies et valeurs de transfert actuelles pour celles encore de propriété ».