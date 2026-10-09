Accueil - PSG mercato - Justice : Le PSG bientôt boycotté pour son soutien à Achraf Hakimi

La situation judiciaire d’Achraf Hakimi vient de connaître une évolution majeure. Le choix effectué par le PSG pourrait désormais devenir de plus en plus difficile à défendre.

Le PSG continue de soutenir Achraf Hakimi

Le dossier judiciaire concernant Achraf Hakimi vient de franchir une étape majeure. Le 23 septembre, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du défenseur marocain, confirmant ainsi son renvoi devant la cour criminelle des Hauts de Seine pour viol. La date du procès reste à déterminer. Le défenseur du Paris Saint-Germain conteste fermement les accusations et demeure présumé innocent.

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Depuis le début de l’affaire, le club parisien n’a pris aucune mesure sportive contre son latéral droit. Dans une déclaration transmise au journal Le Parisien, le Paris Saint Germain rappelle que « Achraf Hakimi a toujours fermement contesté les faits qui lui sont reprochés et demeure à ce jour présumé innocent ».

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Le club réaffirme également son engagement contre les violences sexuelles et toutes les formes de violence. Cette position pouvait paraître relativement confortable tant que les recours judiciaires restaient en cours. La confirmation définitive du procès change cependant la dimension du dossier. La question d’une éventuelle mise à l’écart sportive du joueur de 27 ans avait déjà commencé à se poser après l’annonce de son renvoi.

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L’ancien défenseur de l’Inter Milan continuera-t-il à être titularisé normalement par Luis Enrique jusqu’à l’audience ? Le PSG peut-il simultanément soutenir son joueur et éviter que son silence soit interprété comme une volonté de minimiser la gravité des accusations ? La pression pourrait rapidement monter dans la capitale.

Le PSG sur un fil dans l’affaire Hakimi

Dans une enquête publiée ce vendredi, le quotidien Le Parisien a interrogé plusieurs supporters et militantes féministes sur les réactions suscitées par l’affaire. Trois ans et demi après les faits dénoncés par une jeune femme, le joueur doit comparaître devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine.

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La date du procès reste inconnue. Au PSG, la ligne ne change pas. Le club rappelle qu’Hakimi conteste fermement les accusations et bénéficie de la présomption d’innocence. Il réaffirme également son engagement contre les violences sexuelles, sans envisager publiquement de mesure à l’encontre de son défenseur.

Chez les supporters, les positions sont moins uniformes. Jonathan, 43 ans, ne condamne pas la banderole de soutien déployée au Parc des Princes en février dernier, après l’annonce du renvoi du Marocain devant la justice. Mais il distingue désormais la tenue d’un procès d’une simple accusation. Pour autant, il estime qu’une mise à l’écart ne devrait pas priver le joueur de son salaire.

D’autres restent convaincus de l’innocence du footballeur. Gaël, 51 ans, met en avant son entourage professionnel et son mode de vie pour expliquer pourquoi il ne croit pas aux accusations. Alya refuse, elle, de réduire cette affaire à la réputation du joueur. Elle rappelle qu’une femme a dénoncé des faits graves et que sa parole mérite également d’être entendue.

À ses yeux, un retrait temporaire permettrait à Hakimi de préparer sa défense tout en évitant d’exposer davantage le Paris Saint-Germain. Mais pourquoi les protestations demeurent elles si discrètes ? Mylène, 32 ans, engagée dans plusieurs associations féministes, apporte une réponse concrète.

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Elle n’envisage pas de participer à un rassemblement devant un stade : « J’ai trop peur des violences physiques de supporters », explique-t-elle. Cette crainte contraste avec le soutien affiché par une partie du public parisien. En février, des supporters avaient scandé le nom d’Hakimi et déployé une banderole en sa faveur.

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Plusieurs associations féministes avaient dénoncé cette initiative, sans parvenir à susciter une mobilisation comparable à celles observées dans d’autres secteurs.