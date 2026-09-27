Mercato PSG : Après Torres, Enrique veut Martin Zubimendi

Impressionné par les débuts fracassants de Ferran Torres, le PSG pourrait recruter un autre international espagnol dans les mois à venir. Luis Enrique réclamerait le renfort de Martin Zubimendi, milieu de terrain d’Arsenal, selon El Nacional.

Mercato PSG : Martin Zubimendi dans les plans de Luis Enrique ?

Après avoir arraché Ferran Torres au FC Barcelone contre un chèque de 50 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait se renforcer avec un autre international espagnol dans les mois à venir. En effet, selon El Nacional, Luis Enrique serait intéressé par le milieu de terrain d’Arsenal, Martin Zubimendi.

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Le joueur de 27 ans plaît beaucoup à l’entraîneur du PSG, car il est capable d’organiser le jeu, de jouer avec un pressing bas et de soutenir l’équipe depuis la défense. Annoncé dans les plans du Real Madrid, Zubimendi serait désormais une des priorités du Paris SG. Le journal espagnol précise que Luis Enrique considère désormais plus probable un transfert de l’ancien milieu de la Real Sociedad à Paris après un début de saison mitigé avec Arsenal.

Le milieu défensif d’Arsenal, transféré de la Real Sociedad lors de l’été 2025 contre un chèque de 70 millions d’euros, plait énormément à l’entraîneur du Paris Saint-Germain et ce dernier souhaiterait le faire venir à Paris afin d’apporter encore plus de poids à son milieu de terrain. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Martin Zubimendi ne serait pas satisfait de son temps de jeu actuel et pourrait donc envisager une nouvelle aventure loin de Londres dès le prochain mercato de janvier.

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Son arrivée permettrait notamment au PSG de préparer la succession de Fabian Ruiz qui pourrait changer d’air à l’issue de la saison en cours. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi devront toutefois convaincre les Gunners de laisser partir leur numéro 36. Ce qui aura forcément un coût.

Martin Zubimendi évalué à 80M€ par Arsenal ?

La publication ibérique rapporte que pour se séparer de Martin Zubimendi, la direction d’Arsenal et son manager Mikel Arteta réclameraient au moins 80 millions d’euros, soit 10 millions d’euros de plus que son prix d’achat la saison passée.

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« Un transfert à 80 millions d’euros permettrait ensuite à Arsenal de récupérer un joueur de premier plan et ouvrirait une porte que Luis Enrique ne veut pas laisser passer. Le PSG a les moyens financiers de réussir cette opération et peut également lui offrir un rôle central dans le projet. Pour Zubimendi, cela signifierait changer de championnat, tout en conservant un style de jeu, où sa lecture du jeu resterait primordiale », explique le journaliste S.Montero.

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Les scouts de Luis Campos surveilleraient donc attentivement cette piste, mais le Paris SG n’est pas seul sur ce coup. Selon El Nacional, le Real Madrid surveillerait également la situation du joueur d’Arsenal, alors qu’Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga pourraient quitter la capitale espagnole l’été prochain. La concurrence pourrait donc rapidement s’intensifier autour de Martin Zubimendi.

Le prochain mercato hivernal pourrait ainsi devenir décisif pour son avenir. Le double champion d’Europe en titre devra désormais suivre attentivement l’évolution de cette situation. Une offensive parisienne pourrait prendre forme dès les prochaines semaines.

Mais il faudra aussi compter avec la concurrence de Florentino Pérez, qui a prouvé cet été avec le dossier Yan Diomande qu’il peut faire très mal sur le marché des transferts. Luis Enrique sait qu’il devra mener de nombreuses négociations, mais il n’exclut pas une opération qui, ces dernières semaines, semblait promise à un autre avenir.

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Si Arsenal accepte ces 80 millions d’euros, Paris pourrait devenir la nouvelle destination du milieu de terrain parisien. Luis Enrique disposerait alors de l’un des joueurs qu’il affectionne le plus pour construire le milieu défensif de son équipe.