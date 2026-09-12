OM-PSG : Egan-Riley lance déjà un message aux Parisiens

Après la défaite de l’OM à Rennes (1-0), CJ Egan-Riley veut vite tourner la page. Le défenseur central marseillais promet une réaction forte lors du prochain Classico contre le PSG.

OM : Egan-Riley veut rebondir et prévient déjà le PSG

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Rien ne va à l’Olympique de Marseille qui s’enfonce un peu plus dans la crise. Les hommes de Bruno Genesio ont concédé un troisième revers consécutif vendredi soir à Rennes (1-0). Ils ont été incapables de trouver des solutions face aux Rennais. Le bilan de l’OM en ce début de saison est préoccupant : un seul succès en quatre rencontres de Ligue 1.

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La situation devient urgente pour retrouver de la sérénité. Mais CJ Egan-Riley refuse de baisser les bras durant cette mauvaise passe. Le défenseur anglais affiche même une grande détermination à l’approche du Classico OM-PSG, prévu dimanche 20 septembre au Vélodrome. Il croit fermement en un sursaut d’orgueil de son équipe face aux doubles Champions d’Europe.

🚨 CJ Egan-Riley en zone mixte :



"Le PSG ? Chaque match est un grand match et nous croyons pouvoir gagner.



Nous aborderons Besiktas et Paris avec confiance et envie de faire ce qui est juste.



On est soudés et tout le monde dans le vestiaire veut la même chose : gagner des… pic.twitter.com/lcN4RhrfNp — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 12, 2026

« Le PSG ? Chaque match est un grand match et nous croyons pouvoir gagner. Nous aborderons Besiktas et Paris avec confiance et envie de faire ce qui est juste. On est soudés et tout le monde dans le vestiaire veut la même chose : gagner des matchs », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Maritima Media.

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Le groupe de l’OM reste soudé en dépit du revers à Rennes. « Nous savons aussi ce que représente le match de dimanche et nous serons prêts », a ajouté CJ Egan-Riley. Mais avant ce premier Classico de la saison, l’Olympique de Marseille devra assurer sur la scène européenne. Les Olympiens se déplacent jeudi sur la pelouse du Besiktas en Ligue Europa. .