Accueil - Mercato OM - OM : Le programme de la trêve internationale, amical le 3 octobre

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Battu par le PSG dimanche au Vélodrome (1-2), l’OM a repris l’entraînement ce mardi à La Commanderie. Pour cette trêve internationale qui s’étire sur deux semaines, Bruno Genesio a arrêté un programme en deux temps, avec trois séances collectives, un week-end de repos complet puis un match amical contre Montpellier le samedi 3 octobre. Foot Sur 7, détaille la trouvaille du coach marseillais.

Bruno Genesio, entraîneur de l’OM (photo Icon Sport).

Quel est le programme de l’OM pendant la trêve internationale ?

Malgré la frustration affichée après le Classique perdu contre Paris, Bruno Genesio a dirigé la séance d’entraînement du jour. Il doit encore mener celles de mercredi et jeudi. Vendredi, seuls quelques joueurs passeront par le centre d’entraînement, ceux dont l’état physique réclame une séance spécifique ou des soins, selon Foot-sur7.fr.

Le groupe sera ensuite libéré pour tout le week-end. Le staff marseillais veut associer travail physique et vraie coupure mentale, après cinq défaites en six matchs toutes compétitions confondues, dont le revers 4-1 à Besiktas quelques jours avant la réception du PSG.

Au soir du Classique, Bruno Genesio avait écarté toute idée de démission. L’entraîneur de l’OM a déclaré dimanche en conférence de presse au Vélodrome en présence de Foot Sur 7 : « Je ferai un point avec la direction et les joueurs. » Dans la même conférence de presse, Bruno Genesio a ajouté : « On est en mission maintenant. »

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OM Montpellier : où et quand se joue le match amical ?

La deuxième semaine de la trêve internationale se terminera par une opposition face au Montpellier HSC, le samedi 3 octobre à 17 heures. Les deux clubs se retrouveront à Martigues, au stade Francis-Turcan. Le match se jouera à huis clos, sans supporters ni journalistes.

Le stade Francis-Turcan, situé à une quarantaine de kilomètres de Marseille, est l’enceinte du FC Martigues, pensionnaire de Ligue 2 lors de la saison 2024-2025. Ce rendez-vous doit surtout offrir du rythme aux joueurs restés sur place, notamment à ceux qui ont peu joué depuis la reprise. L’OM retrouvera ensuite la Ligue 1 avec une place à reconquérir au classement.

Quels internationaux manqueront à Bruno Genesio ?

Jusqu’au match contre les Héraultais, le technicien travaillera sans ses joueurs appelés en sélection. Nayef Aguerd, Himad Abdelli, Derek Cornelius, Amine Gouiri et Pierre-Emile Højbjerg sont concernés, tout comme les jeunes Bezahaf, Gomis et Mmadi. Le staff compte malgré tout sur cette trêve internationale pour remobiliser un groupe touché moralement.

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Kondogbia et Nnadi peuvent-ils revenir au milieu ?

Marseille espère récupérer Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi pendant la coupure. Le besoin est réel dans l’entrejeu, où Genesio dispose de très peu de solutions alors qu’Angel Gomes et Pierre-Emile Højbjerg n’ont finalement pas quitté le club lors du mercato estival. Le retour de Kondogbia était déjà évoqué avant le Classique. Avec Højbjerg en sélection, le milieu marseillais sera encore plus clairsemé cette semaine à La Commanderie.

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Pourquoi Bruno Genesio reste-t-il frustré à l’OM ?

L’humeur de l’entraîneur sera suivie de près pendant cette pause. D’après RMC Sport vendredi, Bruno Genesio vit mal les conditions dans lesquelles il a lancé la saison, alors qu’un minimum de recrues lui avait été garanti. Ce décalage entre les promesses de l’été et l’effectif réellement disponible nourrissait déjà le malaise du technicien dans les jours précédant le Classique. Sa communication d’après-match a aussi été ciblée par ses détracteurs du moment. Côté direction, aucune demande de démission n’a été réçue à ce jour.

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