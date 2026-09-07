Stade Rennais vs OM : Franck Haise prépare le piège parfait

Fanck Haise veut confirmer la bonne dynamique du Stade Rennais face à l’OM en Ligue 1. Les Marseillais pourraient donc être les prochaines victimes du club breton.

Stade Rennais vs OM : Haise va passer ses nerfs sur Marseille !

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Le Stade Rennais broie tout sur son passage. Après avoir accroché le Paris Saint-Germain (2-2), les hommes de Franck Haise ont passé leurs nerfs sur Le Mans (3-2), puis Angers (1-2). Prochain adversaire : Marseille.

L’OM ira au Roazhon Park ce vendredi 11 septembre pour défier Rennes. Une rencontre déjà importante pour les Marseillais. Avec seulement trois points, ils occupent la 10e place du classement. Les hommes de Bruno Genesio doivent montrer un nouveau visage pour ne pas sombrer. Mais ils tombent sur un Stade Rennais en pleine forme.

Les Rouge et Noir sont cinquièmes, avec sept points. Surtout, le club breton peut compter sur un Roazhon Park où il affiche une vraie solidité. Les dernières confrontations renforcent encore cette confiance. Sur les cinq derniers duels entre les deux équipes, Rennes s’est imposé à quatre reprises, contre une seule victoire marseillaise. Un avantage psychologique non négligeable avant ce nouveau rendez-vous.

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Mais tout n’est pas encore parfait pour le SRFC. Les Rennais ont montré certaines limites dans la gestion de leurs rencontres. Contre le PSG, ils avaient pris deux buts d’avance avant de laisser les Parisiens revenir à 2-2. Face au Mans, ils ont dû attendre le temps additionnel pour faire la différence. À Angers, enfin, les Bretons ont longtemps tremblé malgré deux buts inscrits rapidement.

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Le calendrier va maintenant offrir un test d’une autre dimension. Après la réception de Marseille, Rennes débutera sa campagne de Ligue Europa sur la pelouse du Sturm Graz, avant de se rendre à Lyon. Trois affiches qui permettront à Franck Haise et à son équipe de mesurer réellement leurs ambitions cette saison.