Mercato PSG : La date de l’arrivée de Mika Godts dévoilée !

Après avoir remporté la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa ce mercredi soir, le PSG va pouvoir accélérer pour finaliser le transfert de Mika Godts. La pépite de l’Ajax Amsterdam pourrait même débarquer dans la capitale avant la fin de la semaine.

Mercato PSG : Mika Godts attendu à Paris avant dimanche

La suite après cette publicité

À dix jours de la reprise du championnat pour la saison 2026-2027, le Paris Saint-Germain va passer la vitesse sur le mercato estival. Après Maghnes Akliouche, deux autres joueurs offensifs sont notamment attendus au Campus PSG dans les jours à venir : Ferran Torres et Mika Godts.

Lisez aussi : Mercato PSG : Campos stoppe les négociations pour Mika Godts

À voir

Mercato : C’est officiel, Romelu Lukaku signe à Fenerbahçe !

Si l’attaquant espagnol arrive en provenance du FC Barcelone pour 55 millions d’euros, l’ailier belge de l’Ajax Amsterdam pourrait faire l’objet d’une opération pouvant atteindre les 60 millions d’euros. Si bien que le journaliste Loïc Tanzi du quotidien L’Équipe annonce que Mika Godts sera un joueur du PSG et rejoindra le collectif de Luis Enrique avant la fin de la semaine.

Le montant de l’opération se situerait entre 50 et 60 millions d’euros, selon les informations d’Olivier Tallaron de Canal+. Pour les médias néerlandais, l’Ajax réalise une très bonne affaire pour le joueur de 21 ans formé à La Gantoise. Pour rappel, Mika Godts avait déjà donné son accord au Paris Saint-Germain il y a plusieurs semaines pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

Lisez aussi : PSG Mercato : C’est bouclé, Mika Godts en route pour Paris !

À voir

Mercato OL :Athekame arrive, la porte s’ouvre pour un départ

Par l’intermédiaire de son agent, le jeune international belge avait publiquement confirmé son souhait de rejoindre le club de Nasser Al-Khelaïfi, tout en laissant les deux clubs se mettre d’accord sur l’indemnité de transfert. Ce qui semble désormais fait, puisque le journal sportif assure que sa signature à Paris devrait intervenir avant dimanche.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Urgent ! Un communiqué tombe pour Mika Godts !

PSG Mercato: Urgent, Mika Godts présent contre Aston Villa ?

Dans les prochains jours, le Paris Saint-Germain devrait donc officialiser les arrivées de Mika Godts, Zion Suzuki et Ferran Torres.

À voir

Mercato : Zinedine Zidane officialise le staff des Bleus !