Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia attendu à Liverpool !

Avec le départ de Mohamed Salah déjà officialisé, Liverpool s’active pour mettre la main sur un attaquant capable de combler le vide laissé par la star égyptienne. Pour beaucoup d’observateurs, le profil idéal se nomme Khvicha Kvaratskhelia, l’ailier géorgien du PSG. Mais le dossier s’annonce compliqué.

« Kvaratskhelia peut nous rappeler l’intensité que Salah nous apportait »

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Arrivé en janvier 2025 en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement imposé au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Considéré comme l’un des sérieux candidats pour la succession d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2026, le milieu offensif géorgien fait rêver d’autres grands clubs européens.

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Alors qu’Arsenal serait prêt à faire une folie pour le voir intégrer le groupe de Mikel Arteta, un ancien joueur de Liverpool pense que Khvicha Kvaratskhelia est le joueur idéal pour prendre la place laissée par Mohamed Salah chez les Reds.

« C’est le joueur que je veux à Liverpool. C’est un phénomène, et je pense qu’il ne cesse de progresser. Il n’a que 25 ans et il est déjà impressionnant. Je l’ai vu joué à Naples et déjà à ce moment-là, il était exceptionnel. Il faut faire attention, en tant que supporter de Liverpool, car aussi bons que soient les joueurs ciblés, il faudra réussir à remplacer Mohamed Salah.

Khvicha Kvaratskhelia peut être cette solution, car il peut nous rappeler l’intensité que Salah nous apportait », a confié dans les colonnes du journal Liverpool Echo. Malheureusement pour le club de la Mersey, le numéro 7 du Paris SG n’est pas à vendre.

« Kvaratskhelia est très heureux au PSG »

Grand artisan du double sacre consécutif du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia fait partie des joueurs intouchables de l’effectif de Luis Enrique. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le nouveau chouchou des supporters parisiens se sent très heureux au PSG et n’envisage guère un changement d’air de si tôt.

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Même son de cloche au niveau de la direction du club de la capitale, où Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’entendent même pas s’asseoir à une table de négociations pour évoquer un éventuel transfert de leur numéro 7. Une fermeté récemment confirmée par le journaliste Fabrizio Romano.

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« Il a juste passé 15 mois au PSG et il est très heureux. Kvaratskhelia est très heureux au PSG et ne devrait donc pas quitter le club cet été. Le PSG ne veut pas négocier un transfert non plus », a annoncé le spécialiste mercato sur les réseaux sociaux.