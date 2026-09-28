Mercato PSG : Luis Campos prépare le coup Sergio Camello

Le PSG garde Sergio Camello dans ses plans pour le mercato de janvier, après avoir déjà tenté de recruter l’attaquant du Rayo Vallecano à la fin du mois d’août. Le club parisien aurait maintenu les contacts avec l’Espagnol et pourrait relancer son offensive cet hiver.

Mercato PSG : Pourquoi Sergio Camello revient-il déjà dans les plans parisiens ?

La piste Sergio Camello n’a donc pas disparu des radars du PSG. Le footballeur espagnol reste un rêve pour le club de la capitale selon PSG Inside Actus. Le club de la capitale avait déjà intensifié les discussions avec le Rayo Vallecano dans les derniers jours du mercato estival. Trop tard, puisque l’opération n’avait finalement pas pu aboutir.

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La raison de cet échec paraît assez simple. Le club espagnol n’avait plus suffisamment de temps pour trouver un remplaçant à son avant-centre. « Paris n’a pas abandonné Sergio Camello », affirme ainsi PSG Inside Actu, qui précise que les contacts seraient toujours maintenus. Une situation qui laisse la porte entrouverte à une nouvelle offensive parisienne en janvier.

Le PSG peut-il vraiment revenir à la charge cet hiver ?

À Paris, le besoin d’un avant-centre supplémentaire nourrit cette réflexion. Le début de saison a montré certaines limites dans le secteur offensif, même si Ferran Torres a rapidement trouvé ses marques avec sept buts en six rencontres. Le PSG souhaite néanmoins disposer d’une solution supplémentaire capable d’occuper durablement l’axe et de varier ses options offensives.

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Sergio Camello correspond à cette recherche, mais rien ne permet encore d’affirmer qu’une offre sera effectivement formulée en janvier. Le joueur appartient toujours au Rayo Vallecano et son excellente entame de saison augmente forcément l’intérêt autour de son profil. Entre les intentions parisiennes, les discussions et un éventuel accord, plusieurs étapes restent donc à franchir.

Que change la situation de Camello depuis cet été ?

Le contexte pourrait toutefois être différent dans quelques mois. Après avoir vu son départ bloqué en août faute de temps pour recruter son successeur, le Rayo Vallecano pourrait aborder le marché hivernal avec davantage de possibilités pour anticiper une éventuelle vente. Le PSG, lui, aurait l’avantage d’avoir déjà avancé sur le dossier et de connaître les contraintes espagnoles.

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Surtout, les performances de Camello donnent davantage de poids à cette piste. L’attaquant espagnol affiche sept buts en sept matches de Liga depuis le début de cette nouvelle saison. Ce rendement explique pourquoi son nom continue de circuler à Paris, même si les performances du joueur pourraient également compliquer les négociations et augmenter ses prétentions.

Pourquoi Paris ne veut-il pas ouvrir les vannes en janvier ?

Le mercato parisien devrait cependant rester très encadré. PSG Inside Actu indique que le club ne prévoit pas plus de deux recrues durant la fenêtre hivernale, sauf blessure ou départ imprévu. Sergio Camello ne serait donc pas simplement une opération isolée. Son éventuelle arrivée doit s’inscrire dans une stratégie plus large et mesurée.

L’autre dossier cité concerne J.J. Gabriel, pour lequel Paris aurait accéléré les discussions. Le jeune Anglais intéresserait également plusieurs grands clubs européens, dont le Bayern Munich, le Real Madrid et le FC Barcelone, ce qui promet une bataille particulièrement disputée. Le Paris SG devra donc arbitrer entre plusieurs besoins, avec une marge de manœuvre volontairement limitée.

Sergio Camello sera-t-il l’un des deux dossiers décisifs ?

Pour l’heure, Sergio Camello est encore loin d’être une future recrue parisienne. Les contacts maintenus constituent un signal concret, mais ils ne valent pas accord. Le précédent du mois d’août rappelle d’ailleurs qu’un dossier avancé peut rapidement se refermer lorsque le calendrier et les contraintes des clubs entrent en collision.

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Une chose semble néanmoins se dessiner. Le PSG prépare déjà son hiver en coulisses. Avec un maximum annoncé de deux arrivées, un besoin identifié en attaque et une piste Sergio Camello déjà travaillée l’été dernier, Paris possède une base pour relancer le dossier. Le temps dira désormais si, cette fois, les portes du Rayo Vallecano s’ouvriront au bon moment.