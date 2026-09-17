Accueil - PSG - OM-PSG : Le CUP saisit la justice pour revenir au Vélodrome

Encore interdit de déplacement au Vélodrome ce dimanche pour le Classique contre l’OM, le Collectif Ultras Paris (CUP) a décidé de porter l’affaire devant la justice afin d’être autorisé à accompagner le PSG pour ce choc de la cinquième journée de Ligue 1.

Le Classique OM – PSG placé sous très haute surveillance ?

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Le déplacement des supporters du PSG à Marseille, dimanche pour la cinquième journée de Ligue 1, est interdit par un arrêté du ministère de l’Intérieur publié jeudi au Journal officiel.

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Le Ministère de l’Intérieur indique dans son communiqué que le dimanche 20 septembre de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain Football Club ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la région d’Île-de-France, d’une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d’autre part. Cette décision intervient après un arrêté pris le 9 septembre par la préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône, qui interdit dimanche à tout supporter du PSG « d’accéder au stade Vélodrome, de stationner et de circuler sur la voie publique dans le centre-ville et aux abords du stade », selon le Ministère de l’Intérieur.

Pour justifier l’interdiction de déplacement, le ministère de l’Intérieur évoque notamment le comportement « fréquemment » violent des supporters marseillais lors des rencontres à domicile, avec des rixes entre supporters et des violences contre les forces de l’ordre. Dans ce même communiqué, le ministère estime également que les supporters parisiens sont « très fréquemment source de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent » lors de leurs déplacements.

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L’arrêté souligne enfin que les relations entre supporters de l’OM et du PSG sont « empreintes d’animosité depuis de nombreuses années », ce qui s’est « traduit à plusieurs reprises par de graves affrontements ». Mais le CUP compte bien contester cette décision.

Le Conseil d’État va-t-il donner raison au CUP ?

Absents du Vélodrome depuis plus d’une décennie, les supporters du Paris Saint-Germain veulent mettre fin à cette situation. Ainsi, le Collectif Ultras Paris a annoncé son intention de saisir en urgence le Conseil d’État pour contester son interdiction de déplacement au Vélodrome en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

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« Onze ans d’interdictions, ça suffit ! », lance le puissant groupe de supporters parisiens dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Les Ultras du Paris SG demandent notamment à leur avocat d’engager une procédure afin de contester l’interdiction ministérielle attendue et d’obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral pris le 28 août.

Mercredi 16 Septembre 2026



Communiqué om / PARIS SG



11 ans d'interdictions ça suffit !!#LibertePourLesUltras pic.twitter.com/IaPTufZhv2 — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) September 16, 2026

« Nous demandons à notre avocat de saisir en procédure d’urgence le Conseil d’État, afin de contester l’interdiction ministérielle à venir et de demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 août 2026 (…) Depuis 2015, six préfets se sont succédé, sans qu’aucun dialogue ne soit instauré avec nous. Onze années d’interdictions répétées ne peuvent pas tenir lieu de dialogue. Cette fois, nous avons décidé d’utiliser tous les moyens de droit à notre disposition pour défendre notre liberté de déplacement et notre droit à soutenir notre club », ajoute le CUP, qui a toutefois très peu de chances d’être autorisé à faire le déplacement à Marseille pour soutenir Luis Enrique et ses joueurs.

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