Accueil - Stade Rennais - Stade Rennais : Pluie de bonne nouvelle avant le Sturm Graz

Les nouvelles sont bonnes pour le Stade Rennais avant le choc face au Sturm Graz en Ligue Europa. Le coach Franck Haise compte sur tous ses guerriers.

Stade Rennais : Tous les voyants au vert avant d’affronter le Sturm Graz !

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Le Stade Rennais lance sa campagne européenne ce mercredi sur le terrain du Sturm Graz. Cette rencontre compte pour la 1ère journée de Ligue Europa. Les deux formations visent une victoire.

Privé du titre de champion d’Autriche par le LASK l’an passé, le Sturm Graz visait la Ligue des Champions cet été. Les hommes de Fabio Ingolitsch ont d’abord éliminé Hearts au 2ème tour. Mais ils ont finalement été stoppés au tour suivant par Fenerbahçe.

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À l’inverse, Rennes a vécu un été calme. La 6ème place décrochée en Ligue 1 sous Franck Haise a offert au club une qualification directe, sans passer par les barrages. Cette préparation sereine s’est traduite par d’excellents résultats sur le terrain en Ligue 1. Proches de l’exploit face au PSG en ouverture (2-2), les Bretons ont ensuite enchaîné trois succès consécutifs : contre Le Mans (3-2), Angers (1-2) et l’OM vendredi dernier (1-0). L’équipe arrive en pleine confiance.

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Côté effectif, le groupe affiche une forme solide. Seuls les indésirables Cissé et Seidu pourraient manquer à l’appel. Franck Haise s’appuiera sur un effectif au complet, déjà guidé par ses recrues clés Cresswell et Thomasson. Resté au club malgré les sollicitations estivales, l’attaquant Esteban Lepaul mène l’attaque avec déjà 3 buts inscrits en championnat.