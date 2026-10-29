Mercato Stade Rennais : Cresswell rêve toujours de Premier League

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Charlie Cresswell n’a pas renoncé à retrouver la Premier League, même installé au Stade Rennais depuis l’été 2026. Pour le défenseur anglais, la Bretagne compte comme une vraie étape dans sa progression, mais il ne cache pas son envie de s’imposer un jour dans l’élite anglaise.

Stade Rennais, une nouvelle étape dans l’ascension de Cresswell

À peine arrivé en Bretagne, Charlie Cresswell pense déjà, lui, à la suite de sa carrière. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le défenseur central a parlé de son adaptation au Stade Rennais, de ses progrès et de son envie de retrouver le championnat anglais. Son arrivée, après un passage au Toulouse FC, lui offre un nouvel environnement et un cran de plus à franchir.

« Les dernières semaines ont été assez folles depuis que je suis arrivé de Toulouse. Mais la transition a été assez fluide, les gens du club sont très serviables avec moi et ma fiancée », a expliqué le joueur. Ce qu’il dit montre que l’accueil du club breton a bien facilité son adaptation. Cette stabilité compte beaucoup pour lui, qui veut continuer à progresser dans un championnat exigeant.

Mercato Stade Rennais : La Premier League, un objectif toujours assumé pour Cresswell

Pour Charlie Cresswell, son passage au Stade Rennais n’est pas un point d’arrivée, du tout. Formé à Leeds United, l’international Espoirs anglais veut retrouver la Premier League, où il n’a joué que cinq matchs avec le maillot de son club formateur. Son parcours en France doit lui donner du temps de jeu et de l’expérience, avant de penser à la suite.

À voir

Mercato OM : Nouvelle offensive de Tottenham pour Amine Gouiri

Le défenseur a aussi précisé ce qu’il attend de cette nouvelle aventure. « Mon but est de prendre du plaisir en jouant du football de haut niveau. Je sais que jouer la Ligue Europa est une progression et que les exigences du club sont de gagner chaque week-end », a confié Cresswell.

Il poursuit : « Je pense que c’est l’étape dont j’avais besoin pour la suite de ma carrière ». Interrogé sur un éventuel retour en Angleterre, il a résumé son état d’esprit en peu de mots : « Mon heure va venir. Étape par étape. » Cette réponse confirme son ambition, mais n’annonce aucun départ proche.

Un investissement important pour le Stade Rennais

Côté contractuel, le Stade Rennais a donc décidé de garder Charlie Cresswell grâce à une obligation d’achat fixée à 22,5 millions d’euros, inscrite dans le cadre de son prêt en provenance de Toulouse. Cet engagement financier lie le défenseur au projet rennais, même si ses ambitions personnelles vont au-delà des frontières françaises.

Le club dispose donc d’un joueur censé s’installer durablement dans l’effectif rennais. Titulaire lors des huit premières journées de Ligue 1, sans rater une minute, l’Anglais a vite trouvé sa place dans la défense de l’équipe dirigée par Franck Haise. Cette continuité lui donne un cadre favorable pour progresser.

À voir

Coupe de France : Le match Rumilly-ASSE face à un dilemme de stade

Et la participation du Stade Rennais à la Ligue Europa lui offre aussi une vitrine de plus. En attendant que son heure arrive, le jeune défenseur savoure chaque instant en bretagne. Pour Charlie Cresswell, l’urgence est donc de confirmer ses débuts en rouge et noir, puis seulement de concrétiser, peut-être, son ambition anglaise.