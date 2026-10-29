Accueil - Mercato OM - Mercato : Flavien Tait explique pourquoi il a écarté l’OM

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Flavien Tait est revenu sur les circonstance de son transfert manqué à l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu offensif du Stade Rennais donne les raisons de cet échec.

Flavien Tait dévoile ce qui bloquait son arrivée à l’OM en 2019

Certaines opportunités font rêver, d’autres font surtout réfléchir. Flavien Tait a expérimenté cette seconde catégorie à l’été 2019. Son nom circulait à cette période du côté de l’Olympique de Marseille avec insistance. L’ancien milieu offensif venait de réaliser une saison intéressante avec le SCO d’Angers.

Ses cinq buts et de sept passes décisives sous le maillot angevin avait attiré l’attention de l’OM. Sauf que son transfert à Marseille n’a jamais eu lieu. Flavien Tait ne s’en cache pas. Il ne se serait jamais senti à sa place au sein du club phocéen. Il a finalement fait le choix de signer au Stade Rennais.

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Flavien Tait s’est exprimé avec franchise sur cette affaire dans l’émission Génération After sur RMC Sport. Il confie : « je n’aurais pas pu jouer à l’OM. C’est très dur, il faut être prêt mentalement, c’est le premier critère. Ça va au-delà du football. Ça impacte ta vie familiale. Si tu n’es pas prêt mentalement. (…) La pression est très forte à l’OM, toute la ville vit pour le foot. Quand tu ne gagnes pas, ça peut vite se retourner contre toi.»

Le talent ne suffit pas à l’Olympique de Marseille

Ces mots rappellent à quel point l’Olympique de Marseille ne ressemble à aucun autre club. Au Vélodrome, le football dépasse le cadre du terrain et s’invite dans le quotidien de chaque habitant. Le talent ne suffit donc pas pour Flavien Tait. La solidité psychologique prime dans cette cité phocéenne.

L’ancien du SRFC est désormais libéré de ses obligations de joueur. Il a porté les couleurs de Châteauroux, Angers, Rennes, Samsunspor puis Rodez. Flavien Tait a raccroché les crampons à l’âge de 33 ans.

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