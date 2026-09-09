Stade Rennais : Haise prépare un lourd arsenal contre Marseille  

Les nouvelles sont bonnes pour le Stade Rennais avant le choc face à l’OM. Le coach, Franck Haise va compter sur tous ses hommes.

Stade Rennais : Haise dispose d’un groupe au complet avant l’OM

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À deux jours du choc face à l’Olympique de Marseille, Franck Haise voit les voyants passer au vert. Le Stade Rennais peut compter sur tous ses guerriers pour faire le job devant son public. L’effectif est au complet.

Pour ce choc, l’entraîneur rennais ne déplore aucune absence. Abdelhamid Ait Boudlal, absent lors du déplacement à Angers, a repris avec le groupe. Le défenseur marocain pourrait donc être retenu pour affronter les Marseillais. Sa présence ne garantit toutefois pas une titularisation.

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À Angers, la charnière composée de Charlie Cresswell et d’Anthony Rouault a livré une prestation convaincante lors de la victoire rennaise (2-1). Haise pourrait ainsi décider de reconduire cette association. Le retour d’Ait Boudlal offre néanmoins une solution supplémentaire au technicien breton. Un renfort bienvenu alors que Rennes s’apprête à enchaîner trois rencontres en huit jours.

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Après l’OM vendredi, les Rouge et Noirs se déplaceront en Autriche pour affronter le Sturm Graz. Ils affronteront ensuite un autre poids lourd en Ligue 1 : Lyon, samedi 18 septembre. Cette succession de matchs devrait pousser Franck Haise à gérer son effectif. Le turn-over pourrait donc prendre une place importante dans ses choix au cours de cette séquence. Pour l’heure, le Stade Rennais peut surtout se réjouir de disposer de toutes ses forces avant un rendez-vous qui s’annonce déjà très attendu au Roazhon Park.