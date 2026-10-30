Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : La grosse tuile pour Brice Samba avant Nice

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Le Stade Rennais pourrait voyager sans Brice Samba, ce vendredi sur la pelouse de l’OGC Nice. Touché à la cuisse lors d’une séance d’entraînement, le gardien international français reste incertain.

Stade Rennais : Brice Samba victime d’un pépin physique à l’entraînement

Le Stade Rennais pourrait avoir une absence de plus à encaisser, et pas la moindre, avant son déplacement à Nice. Déjà privé d’Esteban Lepaul, toujours écarté par une blessure à la cheville, le club breton doit désormais s’interroger sur la présence de son gardien titulaire. D’après Ouest-France, Brice Samba s’est fait mal à la cuisse au cours d’une séance d’entraînement.

L’alerte survient à quelques heures seulement du voyage à l’Allianz Riviera, où Rennes défie Nice ce vendredi à 19 heures. Pour l’heure, la nature exacte de la blessure et sa gravité restent floues, aucune précision n’ayant filtré. On évoque toutefois un forfait de précaution, dans l’espoir de retrouver le portier français mercredi pour la prochaine échéance européenne, la réception de l’Olympiakos.

Nicolas Lemaître en première ligne pour garder les cages

Si Brice Samba déclare finalement forfait, Franck Haise devrait confier les gants à Nicolas Lemaître, son deuxième gardien. Celui-ci tiendrait là une occasion de se montrer, loin de Rennes et dans un match qui compte vraiment, même s’il devra encore tout prouver. Sa possible titularisation lui offrirait l’occasion de s’imposer dans la hiérarchie d’un rennaise.

Le staff du Stade Rennais attendra de voir comment évolue la situation de son numéro un avant de trancher. Pas question de lui faire courir un risque inutile, car sa présence pourrait peser lourd dans les semaines à venir. À ce stade, aucune date de retour n’a été communiquée, et rien ne permet de la deviner.

Deux absences qui obligent Franck Haise à revoir ses plans

L’éventuel forfait de Brice Samba vient s’empiler sur celui d’Esteban Lepaul. Blessé à la cheville depuis la défaite contre le Paris FC (4-3), l’attaquant n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Franck Haise a prévenu que son retour ne viendrait pas avant la réception de l’Olympiakos.

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Une indisponibilité qui s’éternise pour le meilleur buteur rennais, pourtant auteur d’un triplé face aux Parisiens. Pendant ce temps, Boulaye Dia a pris la relève, plutôt efficacement. L’international sénégalais a transformé un penalty contre la Juventus (2-2), puis a de nouveau marqué face à Strasbourg (3-0).

Dans le système en 5-3-2 que Franck Haise affectionne, il devrait encore garder la pointe de l’attaque, aux côtés de Moussa Al-Tamari. Le déplacement à Nice pourrait donc obliger Rennes à absorber deux chocs d’un coup, l’un dans les buts, l’autre devant.