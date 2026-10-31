Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Haise lâche ses vérités après le naufrage à Nice

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Pour Franck Haise, c’est un échec qui fera longtemps parler. Le Stade Rennais s’est effondré chez l’OGC Nice (5-2), vendredi, en Ligue 1. Après ce nouveau revers loin de la Bretagne, l’entraîneur rennais ne cherche pas d’alibi mais pointe les faiblesses défensives de son équipe.

Stade Rennais : Franck Haise face à une nouvelle défaillance collective

Sur la Côte d’Azur, le Stade Rennais a de nouveau souffert loin de ses bases. Battus vendredi par l’OGC Nice (5-2), les Bretons s’inclinent pour la troisième fois de suite à l’extérieur, après les revers contre le Paris FC (3-4) puis contre l’OL (0-4).

Bilan de la série : 13 buts pris en trois matchs, et zéro point au compteur, soit neuf points laissés en route. Au coup de sifflet final, Franck Haise n’a pas cherché à adoucir le constat. L’entraîneur rennais a d’abord salué la copie niçoise, puis il est revenu sur les travers récurrents de son groupe.

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« On a pris 13 buts et 0 point sur les trois derniers matchs, en changeant de système mais pas en changeant la rigueur et l’attitude dans certains duels », a-t-il regretté. La faute ne tient pas qu’au tableau tactique, elle touche aussi à l’état d’esprit.

Le comportement sans ballon dans le viseur de Haise

Pour Haise, le mal dépasse les erreurs individuelles ou les simples réglages défensifs. Ce qui l’agace vraiment, c’est l’engagement collectif de toute l’équipe dès qu’elle n’a plus le ballon. À Nice, les Rouge et Noir ont trop souvent laissé des espaces libres et manqué de liant dans le bloc pour contenir les attaques adverses.

Le technicien a martelé le point avec une phrase qui claque : « On ne peut pas être une équipe seulement quand on a le ballon, à l’extérieur c’est trop peu. Et ça se répète ». Cette phrase dit tout des difficultés du moment. Rennes doit retrouver du soutien entre ses lignes et de l’intensité dans les duels, quel que soit le scénario. Selon lui, chacun doit aussi relever son propre niveau, à tous les étages du collectif.

Un chantier tactique avant deux rendez-vous importants

La charpente défensive pose aussi question, et l’entraîneur le sait bien. Franck Haise n’écarte pas l’idée de modifier le placement de son équipe, surtout quand elle s’éloigne du Roazhon Park. Il juge que son groupe pourrait peiner à défendre en bloc haut lorsqu’il joue à l’extérieur.

« Tactiquement, cette équipe n’est peut-être pas capable de défendre à l’extérieur avec un bloc haut et il faut peut-être la rassurer avec un bloc positionné différemment », a-t-il expliqué. Pas question pour autant de tout ramener au dispositif. L’envie de défendre, la concentration et la sérénité devront aussi accompagner les éventuels ajustements, faute de quoi rien ne changera.

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Le coach a d’ailleurs endossé sa part après ses deux changements à la pause. « J’aurais pu sortir d’autres joueurs. Peu de joueurs étaient vraiment dans le ton », a indiqué Franck Haise. Un message qui vaut pour tout le vestiaire avant les prochaines échéances.

L’Olympiacos et Lille, tests grandeur nature pour Rennes

Le calendrier offre vite au Stade Rennais l’occasion de se racheter. Les Bretons doivent préparer deux rencontres face à des adversaires costauds : l’Olympiacos puis Lille. Deux matchs pour vérifier si le groupe sait corriger ses failles, surtout dans les phases défensives, celles qui lui coûtent si cher. Les chiffres rendent le besoin pressant, et ils ne flattent personne.

Avec 19 buts encaissés en neuf journées de Ligue 1, Rennes possède l’avant-dernière défense du championnat, devant Le Havre, qui en a concédé 20. Troisième au classement, le club breton affiche pourtant un grand écart entre ses ambitions et sa solidité défensive. Haise attend désormais, lui, une réaction collective, avec et sans ballon.