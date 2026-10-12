Vente FC Nantes : Paulo Tavares attaque ses détracteurs

Paulo Tavares est sorti du silence dimanche pour répondre avec virulence à ses détracteurs, alors que son projet de rachat du FC Nantes reste soumis à d’importantes exigences financières. Sur X, le potentiel repreneur a revendiqué ses près de 30 ans d’expérience dans le football international, tandis que la garantie de 25 millions d’euros évoquée dans le dossier constitue un enjeu majeur pour la suite des négociations.

Vente FC Nantes : Paulo Tavares monte au créneau et défend son expérience

Le projet de vente du FC Nantes se joue désormais autant dans les discussions financières que dans les prises de parole publiques. Dimanche , Paulo Tavares a publié un message particulièrement incisif sur son compte X, dans lequel il s’en prend aux observateurs qu’il juge trop prompts à critiquer ceux qui entreprennent.

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Sa sortie intervient alors que L’Équipe rapporte que la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) réclamerait 25 millions d’euros de garanties financières aux investisseurs intéressés par le club nantais. Le potentiel repreneur n’a pourtant désigné aucun adversaire précis. Il commence par rappeler son parcours :

« Après près de 30 ans dans le football international, je dois avouer que certaines analyses me font beaucoup rire », a-t-il écrit. Une entrée en matière ironique qui annonce la couleur. Paulo Tavares entend défendre sa légitimité et oppose son expérience du terrain aux commentaires de ceux qu’il considère comme insuffisamment qualifiés pour juger les porteurs de projets.

Après près de 30 ans dans le football international, je dois avouer que certaines analyses me font beaucoup rire. 😂



C’est fascinant de voir autant de spécialistes autoproclamés, qui n’ont jamais rien construit, jamais pris le moindre risque, mais qui savent tout sur ceux qui… — Paul tavares (@Tavares03Paulo) October 11, 2026

Des mots cinglants contre les spécialistes autoproclamés

Le ton monte rapidement dans la publication. « C’est fascinant de voir autant de spécialistes autoproclamés, qui n’ont jamais rien construit, jamais pris le moindre risque, mais qui savent tout sur ceux qui entreprennent », écrit-il. La formule est directe et ne laisse guère de doute sur son agacement. Paulo Tavares poursuit son raisonnement en opposant les critiques aux décideurs :

« Il y a ceux qui parlent, ceux qui critiquent… et ceux qui font », poursuit-il. Il ajoute ensuite : « Personnellement, j’ai toujours préféré être sur le terrain plutôt que dans les tribunes des donneurs de leçons. » Avant de conclure par une dernière pique : « Continuez, vous me divertissez ! » Une sortie qui assume la confrontation, sans apporter de précision supplémentaire sur les négociations autour du FC Nantes.

Une garantie de 25 millions d’euros au cœur du dossier

Derrière cette passe d’armes, le projet de reprise doit surtout convaincre sur le plan financier. Selon les informations rapportées par L’Équipe, la DNCG demanderait à Paulo Tavares et à ses associés de présenter une garantie de 25 millions d’euros, qui serait immobilisée sur un compte bancaire avant même l’obtention d’un rendez-vous avec l’instance. Ce montant serait lié au déficit structurel du club observé sur les trois dernières années.

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Attention toutefois à ne pas confondre cette garantie avec le prix de vente du FC Nantes. Il s’agirait d’un engagement financier destiné à couvrir d’éventuels besoins futurs et à démontrer la capacité des candidats à soutenir le club. Le dossier nécessiterait également des documents sur l’actionnariat, l’origine des fonds, une enquête de moralité indépendante et un plan de financement sur trois ans.

Entre ambitions sportives et incertitudes économiques

Le contexte sportif ajoute à la pression qui entoure l’avenir des Canaris. Après huit journées de Ligue 2, le FC Nantes compte huit points, à la suite notamment du match nul (0-0) concédé face au Stade de Reims, samedi à la Beaujoire. Le club doit donc retrouver davantage d’efficacité sur le terrain, alors que la perspective d’un changement d’actionnaire entretient de nombreuses attentes chez les supporters.

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Pour Paulo Tavares, l’enjeu est désormais de transformer les ambitions affichées en garanties concrètes. Au FC Nantes, les déclarations peuvent alimenter le débat, mais ce sont les pièces financières, la solidité du projet et les étapes réglementaires qui détermineront la suite de l’opération.