FC Nantes : Poirier confirme trois forfaits avant Boulogne

Les signaux sont au rouge pour le FC Nantes avant le choc face à Boulogne en Ligue 2. Le coach, Grégory Poirier a annoncé trois forfaits.

FC Nantes : Poirier sera-t-il privé de trois joueurs face à Boulogne ?

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Le FC Nantes devra encore patienter avant de retrouver toutes ses forces. Les Canaris débarquent à Boulogne-sur-Mer ce samedi avec un groupe encore amoindri, selon Ouest-France. Pour le compte de la 7e journée de Ligue 2, ils veulent rafler les trois points au stade de la Libération. Ils n’ont pas encore digéré l’échec à Sochaux.

Battus 1-0 par les Lionceaux dans le Doubs, les hommes de Grégory Poirier glissent dangereusement à la 17e place du classement. Ils cherchent désespérément le déclic qui lancera enfin leur campagne. En face, l’US Boulogne Côte d’Opale pointe au 14e rang. L’équipe nordiste devance les Nantais d’une petite unité.

Le FC Nantes doit-il se méfier de Boulogne ?

Ce déplacement ne s’annonce pas simple. Les joueurs boulonnais, sous la direction de Fabien Dagneaux, se montrent extrêmement accrocheurs. Ils accumulent les scores de parité depuis l’ouverture du championnat. Avec Clermont, la formation nordiste partage d’ailleurs le statut de reine des matches nuls, en ayant concédé cinq partages de points en six rencontres.

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L’US Boulogne s’appuie également sur un bloc défensif très solide. Il s’agit tout simplement de la meilleure arrière-garde de cette Ligue 2. Pour forcer ce verrou imperméable, Grégory Poirier doit une nouvelle fois revoir ses plans tactiques. Le technicien nantais se trouve privé de plusieurs éléments offensifs et défensifs.

Trois cadres bloqués à l’infirmerie ?

L’absence de Kilian Corredor pesait déjà lourdement lors de la dernière journée. Elle se confirme de nouveau pour ce voyage dans le Nord. Touché aux ischios-jambiers, l’ancien attaquant de Rodez ne rejouera pas tout de suite. Le successeur de Michel Der Zakarian avait un temps redouté une indisponibilité prolongée jusqu’à la trêve hivernale.

Finalement, les dernières nouvelles médicales apportent une lueur d’espoir. Le meilleur buteur nantais effectue une rééducation encourageante. Son retour dans le groupe professionnel interviendra vraisemblablement durant la pause internationale.

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Outre l’indisponibilité de son fer de lance offensif, le staff technique déplore d’autres retards de reprise. Le latéral Fabien Centonze reste coincé à l’infirmerie en raison d’une blessure au genou. Il suit un programme individuel adapté. L’ancien entraîneur du Red Star conserve toutefois un certain optimisme sur l’évolution du protocole de soins. Il a confirmé en conférence de presse que le processus de réathlétisation de ses deux cadres progressait dans le bon sens.

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Quant au gardien Alexis Mirbach, également touché au genou, il poursuit sa convalescence loin des terrains. Il faut donc de temps pour revoir l’effectif du FC Nantes au complet. Les supporters devront attendre encore quelques semaines pour assister à l’alignement d’une équipe type libérée de ses pépins physiques. En attendant, les joueurs retenus tenteront d’arracher un résultat solide sur le terrain de la Libération.