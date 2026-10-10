Accueil - As Monaco - AS Monaco : Matthis Abline adresse un tacle voilé au FC Nantes

Deux mois après son départ du FC Nantes, Matthis Abline semble avoir retrouvé sa sérénité sous les couleurs de l’AS Monaco, leader de Ligue 1. L’attaquant a reconnu que son nouvel environnement de travail lui faisait du bien mentalement, notamment après une dernière saison marquée par la lutte pour le maintien avec les Canaris.

Abline : l’AS Monaco, le nouveau souffle d’un attaquant libéré

Pour Matthis Abline, le changement de décor semble déjà porter ses fruits. Après une période délicate au FC Nantes, où la pression des résultats et les critiques avaient accompagné ses performances, l’attaquant paraît avoir retrouvé un cadre propice à son épanouissement. Ses déclarations dans les colonnes de L’Équipe témoignent d’un joueur qui aborde cette nouvelle étape avec davantage de tranquillité et de confiance.

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« C’est autre chose, ça fait du bien mentalement de pouvoir jouer autre chose que le maintien. C’était vraiment ce que je voulais après l’étape Nantes », a expliqué le joueur. Sans régler directement ses comptes avec son ancien club, le Monégasque souligne ainsi la différence entre son quotidien actuel et celui qu’il a connu dans la Loire-Atlantique. Le message est clair : après avoir vécu sous la menace de la relégation, il apprécie désormais de regarder vers le haut.

Un début de saison qui redonne des couleurs à Abline

Tout n’a pourtant pas été parfait depuis son arrivée sur le Rocher. Gêné par une blessure durant l’été, Matthis Abline a connu une entame de saison irrégulière avant de monter progressivement en puissance. Sa prestation encourageante contre le RC Lens, avant la trêve internationale, a notamment laissé entrevoir un attaquant capable de peser davantage dans le dispositif monégasque.

« Je me suis senti monter en puissance au fur et à mesure. Là, je suis à 100 % », a-t-il assuré. Cette montée en régime intervient au bon moment pour le joueur de 23 ans. La suspension de Paris Brunner pourrait lui offrir une occasion supplémentaire de s’installer dans le onze de départ. Encore faudra-t-il transformer cette opportunité en performances régulières, dans un effectif où la concurrence ne distribue aucun cadeau.

Abline attend toujours de débloquer son compteur

Si son état physique semble désormais satisfaisant, Matthis Abline doit encore ouvrir son compteur avec l’AS Monaco. Un objectif qui pourrait devenir une source de pression pour un attaquant attendu dans le dernier geste. Mais l’intéressé refuse de céder à la précipitation et préfère miser sur la qualité de ses déplacements et sa capacité à se procurer des occasions.

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« Je ne fais vraiment pas une fixette là-dessus », a-t-il expliqué au sujet de son absence de buts. Pour lui, la logique est simple : être performant, trouver les bonnes situations et laisser la finition suivre naturellement. Cette approche traduit une certaine maturité, même si les attaquants restent inévitablement jugés sur leurs statistiques. À Monaco, les occasions devront donc finir par se convertir en réalisations.

Le maintien appartient au passé, les ambitions changent de dimension

Le contraste entre les trajectoires de Monaco et de Nantes donne une résonance particulière aux propos de l’attaquant. Après cinq journées, l’ASM occupe la première place du championnat, tandis que le FC Nantes est dans les profondeurs en Ligue 2.

Le contexte sportif explique en partie pourquoi Abline semble apprécier autant son nouveau quotidien. Le prochain rendez-vous contre Toulouse, programmé samedi à 20 h 45, représente une occasion de confirmer cette progression.

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L’attaquant se dit prêt à répondre aux exigences de son entraîneur et n’exclut pas de dépanner sur un côté si la situation l’impose. Son adaptation paraît donc avancer dans la bonne direction. Faudra maintenant concrétiser les promesses sur le terrain. A Monaco, la sérénité est bienvenue, mais les buts demeurent le meilleur moyen de faire taire les derniers doutes.