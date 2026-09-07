Mercato ASSE : André Zibi arrive, les Verts doublent LOSC et Nice

L’AS Saint-Étienne devrait prochainement officialiser la signature professionnelle d’André Zibi, jeune attaquant camerounais de 18 ans en provenance de l’Oyili Football Club. Courtisé par le LOSC, le FC Nantes et l’OGC Nice, le meilleur buteur et meilleur passeur du tournoi de Douala 2026 a choisi de poursuivre sa progression chez les Verts.

Mercato ASSE : André Zibi va signer son premier contrat professionnel

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L’ASSE poursuit son recrutement dans le cadre de sa politique de post-formation. Selon les informations d’ EnVertetContreTous, le club stéphanois devrait annoncer dans les prochains jours l’arrivée d’André Zibi, qui va signer son premier contrat professionnel en France pour plusieurs saisons.

Âgé de 18 ans, l’attaquant évoluait jusqu’ici à l’Oyili Football Club, au Cameroun. International camerounais U20, il a déjà découvert son nouvel environnement puisqu’il a disputé une rencontre avec les U19 Nationaux de l’ASSE ce week-end.

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Le jeune buteur s’était particulièrement illustré lors du tournoi de Douala 2026. Avec quatre réalisations, il avait terminé meilleur buteur de la compétition, tout en étant également sacré meilleur passeur avec trois passes décisives. Des performances qui lui ont permis d’attirer l’attention de plusieurs clubs français.

Les Verts devancent plusieurs concurrents

L’AS Saint-Etienne a notamment dû composer avec les intérêts du LOSC, du FC Nantes et de l’OGC Nice. Malgré cette concurrence, André Zibi a finalement retenu le projet stéphanois et s’apprête donc à franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière.

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Cette signature s’inscrit dans la stratégie menée par le club du Forez pour renforcer sa post-formation. Ces derniers mois, plusieurs jeunes joueurs ont rejoint les Verts, parmi lesquels Strahinja Stojkovic, Adam Baallal, Oussama Benkou, Jediaël Mbambi, Lassana Traoré, Lucas Reynaud et Marten-Chris Paalberg. Plus récemment, Elyes Dhaoui s’est aussi engagé pour trois saisons avec une année supplémentaire en option.

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